Заключителна конференция по проект „Приеми и промени” на Каритас Русе

На 24.09.2020 г. Каритас Русе проведе последна конференция по проект „Приеми и промени” на тема “Да изградим заедно култура на доверие! БЪДИ ЧОВЕК! Справяне с насилието, тормоза и кибертормоза”, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Специален гост на събитието беше зам.-кмета по „Хуманитарни дейности“ Енчо Енчев, който се обърна към всички млади хора с призив да продължават да се включват в благотворителни каузи и инициативи и да помагат за развитието на нашия град.

По време на събитието бяха наградени победителите от конкурса за дигитален продукт “ACTHUMAN”, проведен през третата година на проекта. Той беше посветен на видовете насилие и начините да се справяме с тях. Участниците споделяха своите продукти в Инстаграм и на платформата на проекта.

Първо място от 900 евро, се присъди на отбора „Friends are always there” от 12 „б“ клас към Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов”, второто място от 600 евро отново беше за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов” и отбора „Love above everything” от 10 „а“ клас. Третата награда от 300 евро се присъди на отбора „KIND” от 10 „а“ клас на АЕГ „Гео Милев”.

Средствата ще бъдат похарчени в полза на класовете на победителите. Освен наградите бяха раздадени и сертификати за участие на младите обучители, които провеждаха лаборатории по метода „връстници обучават връстници“ в четири русенски училища.

Основната цел на тригодишния проект „Приеми и промени” е да повиши осведомеността на младите хора по отношение на различните форми на насилие и дискриминация и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура. Водещ партньор е Община Торино. В проекта участват общо 15 организации от Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Португалия, Румъния и Испания.

Проектът ще завърши в края на 2020 година с международна онлайн конференция, на която ще бъдат представени три издания - два доклада и сборник с истории, разказващи опита на участниците в проекта по всички теми от трите години на дейността.