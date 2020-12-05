Почина бивш президент на футболен клуб

Почина бивш президент на футболен клуб05.12.2020 14:30; 24 часа онлайн
Вчера сутринта внезапно почина Желязко Свирчев - Жани.
Жестокият инсулт отне един известен и обичан русенец, пише akcent.bg.
Преди 10-на дни той е приет в болница с лек инсулт в лявата половина, но два дни по-късно получава по- силен, в дясната. Наколко дни е бил на командно дишане.
Жани бе президент на втородивизионния тогава футболен клуб "Дунав" /сдружение ПФК "Дунав 98"/ през 1999 година, две години по-късно подава оставка.
Като юноша играе футбол в "Локомотив" - Русе, а по-късно - в "Дунав". Роден през 1949 година, на 12 октомври в Русе.
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