Почина бивш президент на футболен клуб

https://www.24chasa.bg/region/article/9290529 www.24chasa.bg 05.12.2020 14:30; 24 часа онлайн     
Желязко Свирчев

Вчера сутринта внезапно почина Желязко Свирчев - Жани.

Жестокият инсулт отне един известен и обичан русенец, пише akcent.bg.

Преди 10-на дни той е приет в болница с лек инсулт в лявата половина, но два дни по-късно получава по- силен, в дясната. Наколко дни е бил на командно дишане.

Жани бе президент на втородивизионния тогава футболен клуб "Дунав" /сдружение ПФК "Дунав 98"/ през 1999 година, две години по-късно подава оставка.

Като юноша играе футбол в "Локомотив" - Русе, а по-късно - в "Дунав". Роден през 1949 година, на 12 октомври в Русе.

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