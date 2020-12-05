Почина бивш президент на футболен клуб

Варненски полицай е хванат с подкуп от 2000 лв., сигналът е бил подаден от изнудвания, обяви на брифинг окръжният прокурор на града Красимир Конов. 50-годишният разследващ полицай с инициали Л. Л. е бил заловен при получаване на подкупа. „На 4-ти декември наши служители задържаха 50-годишен разследващ полицаи в момент на получаване на сума от 2000