COVID-19 настъпва в гимназии и детски градини във Велико Търново

Южнокорейската кей-поп сензация Би Ти Ес доминира в световните музикални продажби през 2020 г., предаде Ройтерс. В глобалната класация за продажба на албуми на Международната асоциация на фонографската индустрия групата заема първите две места. На челна позиция е албумът "Map of the Soul:7" на Би Ти Ес, следван от тавата им "BE (Deluxe Edition)"