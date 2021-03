Община Русе взе участие в европейската гражданска инициатива за борба с климатичните изменения

Кметът на Община Русе Пенчо Милков взе участие в онлайн събитието на Европейската гражданска инициатива “Европейски кметове за борба с изменението на климата чрез демократично участие” ("Mayors to StopGlobalWarming.eu- Assembly of European Mayors to fight climate change through participatory democracy”).

Наред с градоначалници и експерти от Рига, Айндховен, Линц, Дортмунд и други европейски градове, Милков представи работата на общинските служители по проекти, свързани с устойчивото развитие и подкрепи идеята за единно европейско ценообразуване на въглеродните такси.

Предложението на Европейската гражданска инициатива е да се въведе минимална цена на въглеродните емисии, която започва от 50 евро на тон CO2 през 2020 г. и достига 100 евро през 2025 г. То предвижда премахването на безплатните квоти за държавите- замърсителки от ЕС. Въвежда се и механизъм за корекция на вноса от държави извън границите на Съюза, така че да се компенсира по-ниската цена на въглеродните емисии в страната-износител.

Приходите от по-високите такси за въглеродните емисии ще се разпределят между европейските политики в подкрепа на икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници.

На този адрес всеки гражданин може да даде гласа си за създаването на европейско законодателство, с което да се възпира потреблението на енергия от изкопаеми горива, да се насърчава икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници.