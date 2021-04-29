1800 боядисани яйца освети търновският владика

https://www.24chasa.bg/region/article/9752461 www.24chasa.bg 29.04.2021 13:27; Дима Максимова     
Великденските яйца ще се раздават на Второ възкресение СНИМКА: Община Велико Търново

1800 великденски яйца бяха осветени на Велики Четвъртък от великотърновския митрополит Григорий. 

Те ще бъдат подарявани на великотърновци след службата за Второ Възкресение навръх Великден, която ще е пред църквата "Възкресение Христово" в парк "Руски гробища".

Яйцата, заедно с 200 козунаци, са дарени от различни търговски вериги и са боядисани в местен ресторант  и обектите за хранене в 2 търновски хотела.
Осветени великденски яйца и козунаци ще бъдат подарени и на няколко социални услуги.

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