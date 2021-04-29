1800 боядисани яйца освети търновският владика

Най-ниските температури през май у нас ще са между 3 и 8 градуса, а най-високите - между 28 и 33 градуса, съобщи за БТА Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/. По думите й през май се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в по-голямата част от страната е между 16 и 19 градуса