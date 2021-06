Топ икономист, завършил Свищовската академия, дари 100 000 лв. за деца аутисти

Възпитаник на Свищовската академия, който е сред топ икономистите в света, преподава по цял свят, за да помага на деца с аутизъм в България. Възпитаникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Йото Валентинов Йотов, използва професионалните си успехи, за да събере и дари 100 000 лева за деца с аутизъм. Обича Свищов и редовно се завръща в родната Алма матер за участие в различни събития, информират от Академията.

Завършил висшето си образование в Свищов през 2000 г., днес Йото Йотов e професор по икономика в Университета Дрексел (Филаделфия, САЩ). Преподавал е в Принстън, Мюнхенския Университет, Бостън Kолидж, както и много други университети по света. Професионалните интереси на проф. Йотов са съсредоточени в областта на международната търговия и търговската политика. В последните няколко години фокусът му е върху влиянието на икономическите санкции и заедно с колеги разработва най-всеобхватната база данни за икономически санкции (The Global Sanctions Database, https://www.globalsanctionsdatabase.com). Научните изследвания на проф. Йотов са публикувани и са сред най-цитираните в редица престижни икономически издания. Според световната класация за икономисти RePEc, която включва повече от 60 000 икономисти, проф. Йотов е най-високо ранкираният български икономист за последните 10 години и е сред топ 1% от всички икономисти в света за същия период, подчертават от пресцентъра на висшето училище.

След редица консултантски проекти за международни организации (сред които Световната търговска организация и Световната банка) и национални правителства (сред които са на САЩ и Канада), в началото на 2019 г. проф. Йотов вижда засилен интерес към структурното гравитационно моделиране на световната търговия, което той и съавтори разработват и използват за оценка на влиянието на търговските политики и икономическите санкции, и решава да се възползва в името на една благородна кауза. Целта му е да преподава гравитационния курс, който разработва през последните 15 години, докато събере 50 000 евро, които да дари за подпомагане на деца с аутизъм в България. стартира инициативата си „Gravity with Gravitas for Autism”. Постига целта си за две години със 65 лекции и семинари във всички престижни международни организации / напр. Международен валутен фонд, Организация за икономическо сътрудничество и развитие), национални банки (напр. The Deutsche Bundesbank – Германия, Централната банка на Испания) и множество правителства (сред които министерства в Германия и Обединеното кралство), и преподаване пред студенти от най-престижните университети, (като Харвард, Принстън, Кеймбридж и Оксфорд, както и много други). На своя уебсайт проф. Йотов проследява реализацията на инициатива си и изказва своята благодарност към хората и институциите, които го подкрепят.

Нa 1-ви юни 2021 г., Йото и съпругата му Анелия (също възпитаник на Стопанска академия, специалност МИО) правят дарението в Център за работа с деца „Аутизъм днес”, Плевен, като сумата ще бъде използвана под формата на месечни стипендии за подпомагане на шест деца-аутисти, включително две деца от Свищов.

Йото никога не забравя родната Алма матер. Благодарен е, че за да замине за САЩ с морална подкрепа и препоръки му помагат неговите преподаватели проф. д.ик.н. д.п.н. Карим Наама, проф. д.ик.н.Таня Горчева, доц. Агоп Саркисян, и треньорът му в студентския футболен отбор Николай Нейков. Повярвал в своя студент, проф. Красимир Шишманов дори му оказва и финансова подкрепа. Благодарен за всичко, което е получил от Свищовската академия, Йото се стреми да връща жестове и да се завръща в родната Алма матер. Той е член на Алумни клуб МИО и многократно участва в инициативи на клуба, свързани с обучението на студенти. Освен това е член и на Алумни клуб „Легендите”, обединяващ различни поколения възпитаници на Свищовската академия от студентския отбор по футбол, и когато има възможност участва в годишния футболен турнир на клуба, изброяват от висшето училище.

През есента на настоящата 2021 г. проф. Йотов отново ще се завърне в Свищовската академия, за да преподава гравитационния си курс като част от съвместен проект с доц. Драгомир Илиев и доц. Галин Стефанов от катедра МИО, с подкрепата на Програма „Фулбрайт”.