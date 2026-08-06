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ФИФА изпрати готови писма за подкрепа на Джани Инфантино, само подписваш и връщаш
ФИФА е изпратила готови писма до националните федерации, в които да се изкаже подкрепа на Джани...
ЦСКА на крачка от плейофа в Лига Европа, разгроми "Макаби" 3:0 в Грузия
ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа. "Червените" разгромиха 3:0 "Макаби" (...
УЕФА: Бойкотът на Световното остава въпреки извинението на Инфантино
УЕФА заяви, че „условията не са изпълнени", за да бъде отменен бойкотът на Световното първенств...
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Норвегия: Няма връщане назад за Инфантино. Оставка!
Президентът на Норвежката футболна федерация (НФФ) Лизе Клавенес призова за оставката на боса н...
Футболист №1 на световното избра "Барса" пред "Реал"
Футболист №1 на мондиал 2026 и капитан на световния шампион Испания Родри се превърна едно от н...
"Барса" дебне за футболист №1 на световното
"Барселона" следи ситуацията около 30-годишния халф на "Манчестър Сити" Родри и е готова да се ...
Сензацията Кабо Верде остана без треньор
Селекционерът Бубиста напусна поста си на селекционер на националния отбор на Кабо Верде, за да...
Норвежки герой от световното се завръща в Лайпциг
„РБ Лайпциг" и норвежкият герой от световното Йорян Нюланд се споразумяха за договор до 2028 г....
България загуби драматично от Турция на балканиадата за волейболисти до 17 г.
България загуби драматично с 2:3 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 11:15) в първия си мач от група В...
Разпределителката на България ще играе в Унгария
Разпределителката на България Лора Славчева осъществи първи трансфер в чужбина. 25-годишната во...
Волейболът пусна Русия в Лигата на нациите, но "сборная" отказа световното в Полша
Световната волейболна федерация (FIVB) потвърди официално, че мъжкият и женският национален отб...
Смъртта на Иван Едешко остави баскетболната "Сборная" само с един жив шампион от 1972 г.
Авторът на "златния" пас в баскетболния финал СССР - САЩ на олимпийските игри през 1972 г. Иван...
Шампионът "Олимпиакос" и Александър Везенков започват в Испания сезона в Евролигата
Александър Везенков и "Олимпиакос" ще играят в Испания в първия кръг от новия сезон в Евролигат...
Българка сред 40-те най-талантливи млади в света в баскетбола
С огромна радост и вълнение споделяме, че Ванеса Кокалова беше избрана сред 40-те най-талантлив...
Елизара Янева изтръгна победа срещу бивша №23 в света за 1/2-финал във Варшава
Елизара Янева продължи победната си серия на тенис турнир категория WTA 125 във Варшава награде...
Исторически успех за българския тенис
За първи път в историята националният отбор на България за юноши до 14 г. влезе в четворката на...
Изабелла Шиникова би германка и е на 1/4-финал в Оренсе
Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилк...
Зинга Барбоса Фирмино донесе втори финал за България на световното в Юджийн
Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за...
Разрешиха на Валентина Георгиева да започне леко да скача
Възстановяването на най-добрата ни състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева върви...
Хванаха с два вида допинг национал по класическа борба
Националът по борба Дейвид Димитров е дал положителна проба за допинг по време на рейтинговия т...