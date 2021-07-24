Китай дръпна с 3 златни медала в Токио

Китай тръгна с 3 златни медала на олимпиадата в Токио, като нито една друга страна няма повече от един. САЩ за първи път нямат отличие от Монреал през 1976 г. Русия е с две отличия, но без титла. Ето всички шампиони:
СПОРТНА СТРЕЛБА
10 м, пневматична пушка, жени
1. Ян Цян (Китай)
2. Анастасия Галашина (Русия)
3. Нина Кристен (Швейцария)
10 м, пневматичен пистолет, мъже
1. Джавад Форуги (Иран)
2. Дамир Микец (Сърбия)
3. Пан Вей (Китай)
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
Категория до 49 кг, жени
1. Хоу Чжихуей (Китай)
2. Саикхом Мирабаи Чану (Индия)
3. Айша Винди Кантика (Индонезия)
СТРЕЛБА С ЛЪК
Смесени отбори
1. Република Корея
2. Нидерландия
3. Мексико
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ШОСЕ
Мъже, общ старт
1. Ричард Карапас (Еквадор)
2. Воут ван Арт (Белгия)
3. Тадей Погачар (Словения)
ДЖУДО
Категория до 48 кг, жени
1. Дистрия Красники (Косово)
2. Фуна Тонаки (Япония)
3. Даря Белодед (Украйна)
3. Уранцецег Мунхбатин (Монголия)
Категория до 60 кг, мъже
1. Наохиса Такато (Япония)
2. Ян Юнвей (Тайван)
3. Елдос Сметов (Казахстан)
3. Лука Мхеидзе (Франция)
ФЕХТОВКА
Шпага, жени
1. Сун Ивен (Китай)
2. Ана-Мария Попеску (Румъния)
3. Катрина Лехис (Естония)
Сабя, мъже
1. Арон Силади (Унгария)
2. Луиджи Самеле (Италия)
3. Ким Чжон Хван (Република Корея)
ТАЕКУОНДО
Категория до 49 кг, жени
1. Панипак Вонгпатанакит (Тайланд)
2. Адриана Сересо Иглесиас (Испания)
3. Тияна Богданович (Сърбия)
3. Рукие Йълдъръм (Турция)
Категория до 58 кг, мъже
1. Вито Дел’Акуила (Италия)
2. Мохамед Халил Жандуби (Тунис)
3. Михаил Артамонов (Русия)
3. Юн Джан (Република Корея)
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
1. Китай 3-0-1 (4)
2. Италия 1-1-0 (2)
2. Япония 1-1-0 (2)
4. Еквадор 1-0-0 (1)
4. Унгария 1-0-0 (1)
4. Иран 1-0-0 (1)
4. Косово 1-0-0 (1)
4. Тайланд 1-0-0 (1)
9. Република Корея 0-2-3 (5)
10. Русия 0-1-1 (2)
10. Сърбия 0-1-1 (2)
12. Белгия 0-1-0 (1)
12. Испания 0-1-0 (1)
12. Индия 0-1-0 (1)
12. Нидерландия 0-1-0 (1)
12. Румъния 0-1-0 (1)
12. Тайван 0-1-0 (1)
12. Тунис 0-1-0 (1)
19. Естония 0-0-1 (1)
19. Франция 0-0-1 (1)
19. Индонезия 0-0-1 (1)
19. Израел 0-0-1 (1)
19. Казахстан 0-0-1 (1)
19. Мексико 0-0-1 (1)
19. Монголия 0-0-1 (1)
19. Словения 0-0-1 (1)
19. Швейцария 0-0-1 (1)
19. Украйна 0-0-1 (1)
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