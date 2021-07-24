Китай дръпна с 3 златни медала в Токио

Борисов към Христо Иванов: Не ви ли е срам да се целувате с Бойко Рашков? (Видео, на живо)

Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов бе в поморийското село Бата, където се срещна с местни хора и с кмета Георги Георгиев, който бе задържан на 8 юли при полицейска акция по сигнали за купуване на гласове точно преди изборите. В Бата Борисов бе придружен от бившите си министри Младен Маринов, Кирил Ананиев и проф. Костадин Ангелов