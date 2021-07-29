Медалистите на олимпиадата от 29 юли

ГИМНАСТИКА
Многобой, жени
1. Суниса Лий (САЩ)
2. Ребека Андраде (Бразилия)
3. Ангелина Мелникова (Русия)
ГРЕБАНЕ
Двойка скул, мъже
1. Хърватия
2. Румъния
3. Дания
Двойка, лека категория, мъже
1. Ирландия
2. Германия
3. Италия
Двойка скул, жени
1. Нова Зеландия
2. Русия
3. Канада
Двойка, лека категория, жени
1. Италия
2. Франция
3. Нидерландия
ДЖУДО
Категория до 100 кг, мъже
1. Арон Волф (Япония)
2. Чо Гу Хам (Република Корея)
3. Нияс Илясов (Русия)
3. Жорже Фонсека (Португалия)
Категория до 78 кг, жени
1. Сори Хамада (Япония)
2. Мадлен Малонга (Франция)
3. Ана-Мария Вагнер (Германия)
3. Майра Агияр (Бразилия)
КАНУ-КАЯК
Слалом, кану, жени
1. Джесика Фокс (Австралия)
2. Малдъри Франклин (Великобритания)
3. Андреа Херцог (Германия)
ПЛУВАНЕ
800 м свободен стил, мъже
1. Робърт Финке (САЩ)
2. Грегорио Палтриниери (Италия)
3. Михаил Романчук (Украйна)
200 м бруст, мъже
1. Зак Кук (Австралия)
2. Арно Каминга (Нидерландия)
3. Мати Матсон (Финландия)
100 м свободен стил, мъже
1. Кейлъб Дресел (САЩ)
2. Кайл Чалмърс (Австралия)
3. Климент Колесников (Русия)
200 м бътерфлай, жени
1. Чжан Юйфей (Китай)
2. Реган Смит (САЩ)
3. Хайли Фликингер (САЩ)
Щафета 4 по 200 м свободен стил, жени
1. Китай
2. САЩ
3. Австралия
СТРЕЛБА
Трап, мъже
1. Иржи Липтак (Чехия)
2. Давид Костелецки (Чехия)
3. Матю Хоуърд-Холи (Великобритания)
Трап, жени
1. Зузана Щефечекова (Словакия)
2. Кейл Браунинг (САЩ)
3. Алесандра Перили (Сан Марино)
ТЕНИС НА МАСА
Индивидуално, жени
1. Чен Мен (Китай)
2. Сун Инша (Китай)
3. Мима Ито (Китай)
ФЕХТОВКА
Рапира, отборно, жени
1. Русия
2. Франция
3. Италия
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10 000 военни от Русия и Китай на общо учение
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Малкият Иванчо иска таван на незаслужените заплати
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Черногорски министър е в болница у нас в тежко състояние
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“Демократична България” май щракна капана за 3 пъти канения от Слави за министър Асен Василев
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Стадионът на "Локо" (Сф) остана без лиценз
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Група Airbag е носител на Голямата награда в конкурса "Пролет" на БНР