Медалистите на олимпиадата от 29 юли

Петър Витанов: Проблемът на БСП не е само лидерски, а и идеен - носи ли левите ценности

Още акценти от интервюто с евродепутата от БСП: Радев бе избран, защото БСП го издигна. Това е капитал на партията и трябва да стоим ясно и категорично зад него Днес се извършва антикорупционна революция, защото най-големият грях на ГЕРБ е, че превърнаха корупцията в система Важно е да има силна левица - с всичките си грешки по време на прехода