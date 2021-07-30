Медалистите на олимпидата от 30 юли

БАДМИНТОН
Смесени двойки
1. Хуан Дунпин/Ван Илюи (Китай)
2. Хуан Яцун/Чжен Сивей (Китай)
3. Юта Ватанабе/Ариса Хигасино (Япония)
БАТУТ
Жени, индивидуално
1. Чжу Сюеин (Китай)
2. Лю Линлин (Китай)
3. Брайони Пейдж (Великобритания)
ГРЕБАНЕ
Скиф, мъже
1. Стефанос Дускос (Гърция)
2. Хетил Борк (Норвегия)
3. Дамир Мартин (Хърватия)
Осморка, мъже
1. Нова Зеландия
2. Германия
3. Великобритания
Скиф, жени
1. Ема Туиг (Нова Зеландия)
2. Анна Пракатен (Русия)
3. Магдалена Лобник (Австрия)
Осморка, жени
1. Канада
2. Нова Зеландия
3. Китай
ДЖУДО
Категория над 100 кг, мъже
1. Лукаш Кръпалек (Чехия)
2. Гурам Тутишвили (Грузия)
3. Темерлан Башаев (Русия)
3. Теди Ринер (Франция)
Категория над 78 кг, жени
1. Акира Соне (Япония)
2. Идалис Ортис (Куба)
3. Ирина Киндзерская (Азебрайджан)
3. Романи Дико (Франция)
КАНУ-КАЯК
Каяк, слалом, мъже
1. Иржи Пръскавец (Чехия)
2. Якуб Григар (Словакия)
3. Ханес Айгнер (Германия)
КОЛОЕЗДЕНЕ
BMX, мотокрос, мъже
1. Ник Киман (Нидерландия)
2. Кай Уайт (Великобритания)
3. Карлос Рамирес (Колумбия)
BMX, мотокрос, жени
1. Бетани Шривер (Великобритания)
2. Мариана Пахон (Колумбия)
3. Мерел Смюлдерс (Нидерландия)
ЛЕКА АТЛЕТИКА
10 000 м, мъже
1. Селемон Барега (Етиопия)
2. Джошуа Чептегей (Уганда)
3. Джейкъб Киплимо (Уганда)
ПЛУВАНЕ
200 м гръб, мъже
1. Евгени Рилов (Русия)
2. Райън Мърфи (САЩ)
3. Люк Гринбенк (Великобритания)
200 м съчетано, мъже
1. Ван Шун (Китай)
2. Дънкан Скот (Великобритания)
3. Жереми Депланш (Швейцария)
200 м бруст, жени
1. Татяна Скунмакер (РЮА)
2. Лили Кинг (САЩ)
3. Ани Лейзър (САЩ)
100 м свободен стил, жени
1. Ема Макиоун (Австралия)
2. Шивон Бернадет Хоуи (Хонконг)
3. Кейт Кембъл (Австралия)
СТРЕЛБА
25 м пистолет, жени
1. Виталина Бацаришкина (Русия)
2. Ким Мин Чон (Република Корея)
3. Сяо Цзяжуйсюан (Китай)
СТРЕЛБА С ЛЪК
Индивидуално, жени
1. Ан Сан (Република Корея)
2. Елена Осипова (Русия)
3. Лучила Боари (Италия)
ТЕНИС
Двойки, мъже
1. Никола Мектич/Мате Павич (Хърв)
2. Марин Чилич/Иван Додиг (Хърв)
3. Маркъс Даниел/Майкъл Винъс (Нова Зеландия)
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“Кауфланд” няма да брандира Централни хали в София (Обзор)
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Заради студа в Бразилия: Цените на кафето се вдигат с между 30 и 70 процента
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Ваксините спасили 60 000 британци
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99 от всеки 100 жертви на COVID-19 в Италия не са ваксинирани
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Близо 300 палестинци ранени при сблъсъци с израелски войници на Западния бряг
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Горски пожари пети ден в северозападна Финландия