Класиране по медали на олимпиадата в Токио

31.07.2021 00:38;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/10036872 www.24chasa.bg
СНИМКА: РОЙТЕРС

Китай продължава да води в класирането по медали на летните олимпийски игри в Токио.

Държава.......................Зл. Ср. Бр. Общо

1. Китай..........................18..9..11..38

2. Япония..........................17..4..7..28

3. САЩ..........................14..16..11..41

4. Русия........................10..14..10..34

5. Австралия.....................9..2..11..22

6. Великобритания............6..9..9..24

7. Република Корея..........5..4..6..15

8. Нидерландия.................3..7..5..15

9. Франция.........................3..5..5..15

10. Германия......................3..4..9..16

11. Канада.........................3..3..5..11

12. Нова Зеландия.............3..2..2..8

13. Чехия............................3..2...1..6

14. Хърватия.......................3..1..2..6

15. Италия.......................2..7..11..20

16. Унгария.........................2..1..2..5

17. Словения.......................2..1..1..4

18. Косово...........................2..0..0..2

19. Бразилия.......................1..3..3..7

19. Швейцария....................1..3..3..7

21. Румъния.........................1..3..0..4

21. Грузия.......................... .1..3..0..4

23. Тайван...........................1..2..3..6

24. Австрия.........................1..1..1..3

24. Сърбия...........................1..1..1..3

26. Тунис.............................1..1..0..2

26. Хонконг.........................1..1..0..2

26. Естония.........................1..0..1..2

26. Узбекистан....................1..0..1..2

30. Иран..............................1..0..0..1

30. Тайланд.........................1..0..0..1

30. Еквадор.........................1..0..0..1

30. Норвегия.......................1..0..0..1

30. Филипини......................1..0..0..1

30. Бермуда.........................1..0..0..1

30. Фиджи............................1..0..0..1

30. Латвия............................1..0..0..1

38. Испания.........................0..2..1..3

39. РЮА...............................0..2..0..2

40. Монголия.......................0..1..2..3

41. Индонезия.....................0..1..1..2

41. Белгия...........................0..1..1..2

43. БЪЛГАРИЯ...................0..1..0..1

43. Индия.............................0..1..0..1

43. Венецуела.....................0..1..0..1

43. Дания.............................0..1..0..1

43. Йордания.......................0..1..0..1

43. Туркменистан................0..1..0..1

43. С.Македония.................0..1..0..1

43. Колумбия.......................0..1..0..1

43. Полша............................0..1..0..1

52. Казахстан......................0..0..3..3

52. Украйна.........................0..0..3..3

54. Турция...........................0..0..2..2

54. Египет............................0..0..2..2

54. Мексико.........................0..0..2..2

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