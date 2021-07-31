Класиране по медали на олимпиадата в Токио

Излизането на екран на биографичния филм "Блондинка" за Мерилин Монро с кубинско-испанската актриса Ана де Армас в главната роля отново беше отложено, този път за 2022 г., съобщи "Варайъти", цитирано от БТА. Това не е първото отлагане на датата, на която продукцията трябва да тръгне по кината. Първоначално премиерата беше планирана за края на 2020