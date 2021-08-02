Медалисти на олимпиадата от 2 август

Внуците на Ваня Костова и Стефан Диомов - Ванеса и Божидар, направиха своя дебют на такава голяма сцена. Те пяха за първи път на концерта на композитора "Белите и черните клавиши на моя живот", който бе посветен и на Ваня Костова. В спектакъла по книгата на Стефан Диомов – „Белите и черни клавиши на моя живот“ – вземаха участие група „Тоника“