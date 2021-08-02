Медалисти на олимпиадата от 2 август

02.08.2021 23:23;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/10044431 www.24chasa.bg
СНИМКА: РОЙТЕРС

АТЛЕТИКА

3000 м с препятствия, мъже

1. Суфиан Ел-Бакали (Мароко)

2. Ламеча Гирма (Етиопия)

3. Бенджамин Киген (Кения)

Скок на дължина, мъже

1. Малтиадис Тентоглу (Гърция)

2. Хуан Мигел Ечевария (Куба)

3. Майкел Масо (Куба)

5000 м, жени

1. Сифан Хасан (Нидерландия)

2. Хелън Обири (Кения)

3. Гудаф Цегай (Етиопия)

100 м с препятствия, жени

1. Жасмин Камачо-Куин (Пуерто Рико)

2. Кендра Харисън (САЩ)

3. Мегън Тапър (Ямайка)

Хвърляне на диск, жени

1. Варели Алман (САЩ)

2. Кристин Пруденц (Германия)

3. Яйме Перес (Куба)

БАДМИНТОН

Сингъл, мъже

1. Виктор Акселсен (Дания)

2. Чен Лун (Китай)

3. Антъни Гинтинг (Индонезия)

Двойки, жени

1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чен Цинчен/Цзя Ифан (Китай)

3. Ким Со Йон/Гон И Йон (Република Корея)

БОРБА

Класическа, категория до 60 кг, мъже

1. Луис Алберто Орта Санчес (Куба)

2. Кенъитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Русия)

3. Саирике Валихан (Китай)

Класическа, категория до 130 кг, мъже

1. Михаин Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семьонов (Русия)

3. Реза Каялъ (Турция)

Свободна, категория до 76 кг, жени

1. Алине Ротер-Фокен (Германия)

2. Аделайн Грей (САЩ)

3. Чжоу Цян (Китай)

3. Адар Ясмин (Турция)

ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

Категория до 87 кг, жени

1. Ван Чжоуй (Китай)

2. Тамара Салазар (Еквадор)

3. Крисмери Сантана (Доминиканска република)

Категория над 87 кг, жени

1. Ли Венвен (Китай)

2. Емили Кембъл (Великобритания)

3. Сара Робълс (САЩ)

ВЕТРОХОСТВО

Финалът на клас 49RX са отложени за вторник.

КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА

Отборен спринт, жени

1. Шаню Бао/Тианши Жон (Китай)

2. Леа Софи Фридрих/Ема Хинце (Германия)

3. Дария Шмелева/Анастасия Войнова (Русия)

КОНЕН СПОРТ

Всестранна езда, индивидуално

1. Юлия Краевски (Германия)

2. Том Макивън (Великобритания)

3. Андрю Хой (Австралия)

Всестранна езда, отборно

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

Халки, мъже

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Елифтериос Петруниас (Гърция)

Прескок, мъже

1. Син Джи Хван (Република Корея)

2. Денис Аблязин (Русия)

3. Артур Давтян (Армения)

Земя, жени

1. Джейд Кери (САЩ)

2. Ванеса Ферари (Италия)

3. Ангелина Мелникова (Русия)

3. Мая Мураками (Япония)

СПОРТНА СТРЕЛБА

Бърза стрелба, 25 м, мъже

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юенхун (Китай)

Пушка, 50 м от три позиции, мъже

1. Чжан Чанхуан (Китай)

2. Сергей Каменски (Русия)

3. Миленко Себич (Сърбия)

Други от Токио 2020 с подкрепата на тото

Медалисти на олимпиадата от 2 август

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Антъни Иванов Снимка: LAP.BG

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Тайбе Юсеин

Нашите на олимпиадата във вторник

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