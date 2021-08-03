Класиране по медали на олимпиадата

Държава Зл. Ср. Бр. Общо
1. Китай..............................29..17..16..62
2. САЩ................................22..25..17..64
3. Япония..............................17..6..10..33
4. Австралия.........................14..4..15..33
5. Русия..............................12..21..17..50
6. Великобритания............11..12..12..35
7. Франция.............................6..10..7..23
8. Германия............................6..6..11..23
9. Република Корея................6..4..9..19
10. Нидерландия......................5..7..6..18
11. Италия..............................4..8..15..27
12. Нова Зеландия..................4..3..4..11
13. Чехия....................................4..3..1..8
14. Канада................................3..4..7..14
15. Швейцария.........................3..4..5..12
16. Хърватия...............................3..2..2..7
17. Китайско Тайпе.................2..4..4..10
18. Бразилия............................2..3..5..10
19. Куба......................................2..3..3..8
20. Унгария................................2..2..2..6
21. Дания...................................2..1..2..5
22. Словения.............................2..1..1..4
23. Еквадор ..............................2..1..0..3
24. Гърция..................................2..0..1..3
25. Катар...................................2..0..0..2
25. Косово.................................2..0..0..2
27. Грузия..................................1..4..1..6
28. Испания.............................-.1..3..3..7
29. Румъния........................-......1..3..0..4
29. Венецуела...........................1..3..0..4
29. Швеция................................1..3..0..4
32. Хонконг................................1..2..0..3
32. РЮА.....................................1..2..0..3
32. Словакия.............................1..2..0..3
35. Австрия................................1..1..3..5
35. Индонезия............................1..1..3..5
35. Сърбия.................................1..1..3..5
38. Ямайка.................................1..1..2..4
39. Белгия..................................1..1..1..3
39. Норвегия..............................1..1..1..3
39. Етиопия................................1..1..1..3
42. Полша..................................1..1..0..2
42. Тунис....................................1..1..0..2
44. Турция..................................1..0..4..5
45. Ирландия..............................1..0..2..3
45. Израел..................................1..0..2..3
47. Беларус ...............................1..0..1..2
47. Естония................................1..0..1..2
47. Фиджи..................................1..0..1..2
47. Узбекистан...........................1..0..1..2
51. Бермуда................................1..0..0..1
51. Иран......................................1..0..0..1
51. Латвия..................................1..0..0..1
51. Филипините.........................1..0..0..1
51. Тайланд................................1..0..0..1
51. Мароко.................................1..0..0..1
58. Колумбия..............................0..2..1..3
58. Доминиканска репиблика..0..2..1..3
60. Украйна................................0..1..5..6
61. Монголия..............................0..1..2..3
62. Индия....................................0..1..1..2
62. Уганда..................................0..1..1..2
62. Кения....................................0..1..1..2
62. Сан Марино.........................0..1..1..2
62. Португалия...........................0..1..1..2
62. Индия....................................0..1..1..2
67. БЪЛГАРИЯ.............................0..1..0..1