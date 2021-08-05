Класиране по медали на олимпиадата в Токио

Всеки има право да е антиваксър. Но това въобще не означава, че усилията по ваксинирането и ползата за обществото от това не трябва да се оценяват На 16 юли 2021 г. директорът на центъра по контрол и превенция на заболяванията в САЩ д-р Рошел Валенски разпространи съобщение, че 99,5% от наскоро починалите от COVID-19 в САЩ са неваксинирани