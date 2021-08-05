Класиране по медали на олимпиадата в Токио

05.08.2021 01:12;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/10052632 www.24chasa.bg
Тайбе Юсеин Снимка: Любомир Асенов, LAP.BG

Тайбе Юсеин донесе втори медал на България от олимпийските игри в Токио. Това вдигна до 68-о място родината ни в класирането по медали.

Държава                           Зл. Ср. Бр. Общо

1. Китай..............................32..22..16..70

2. САЩ................................25..31..23..79

3. Япония..............................21..7..12..40

4. Великобритания............15..18..15..48

5. Австралия.........................15..4..17..36

6. Русия..............................14..21..18..53

7. Германия............................8..8..16..32

8. Франция.............................6..10..9..25

9. Италия................................6..9..15..30

10. Нидерландия......................6..8..9..23

11. Република Корея...............6..4..9..19

12. Нова Зеландия..................6..4..5..15

13. Куба....................................5..3..4..12

14. Унгария...............................4..5..3..12

15. Канада................................4..4..7..15

16. Бразилия............................4..3..8..15

17. Чехия....................................4..3..1..8

18. Швейцария.........................3..4..5..12

19. Полша.................................3..3..4..10

20. Хърватия...............................3..3..2..8

21. Швеция.................................2..5..0..7

22. Китайско Тайпе.................2..4..5..11

23. Грузия..................................2..4..1..7

24. Дания...................................2..2..3..7

25. Норвегия..............................2..2..1..5

26. Ямайка.................................2..1..2..5

27. Словения.............................2..1..1..4

27. Иран.....................................2..1..1..4

29. Еквадор ..............................2..1..0..3

30. Гърция..................................2..0..1..3

30. Узбекистан...........................2..0..1..3

32. Катар...................................2..0..0..2

32. Косово.................................2..0..0..2

34. Испания.............................1..4..5..10

35. Румъния...............................1..3..0..4

35. Венецуела...........................1..3..0..4

37. Украйна..............................1..2..8..11

38. Кения....................................1..2..2..5

39 РЮА.....................................1..2..0..3

39. Хонконг................................1..2..0..3

39. Словакия.............................1..2..0..3

42. Сърбия.................................1..1..4..6

43. Австрия................................1..1..3..5

43. Индонезия............................1..1..3..5

45. Белгия..................................1..1..1..3

45. Уганда..................................1..1..1..3

45. Етиопия................................1..1..1..3

48. Тунис....................................1..1..0..2

48. Филипините.........................1..1..0..2

50. Турция..................................1..0..5..6

51. Ирландия..............................1..0..2..3

51. Израел..................................1..0..2..3

53. Беларус ...............................1..0..1..2

53. Естония................................1..0..1..2

53. Фиджи..................................1..0..1..2

53. Латвия..................................1..0..1..2

57. Тайланд................................1..0..0..1

57. Бермуда................................1..0..0..1

57. Мароко.................................1..0..0..1

57. Пуерто Рико.........................1..0..0..1

61. Колумбия..............................0..2..1..3

61. Доминиканска репиблика..0..2..1..3

61. Армения................................0..2..1..3

61. Киргизия...............................0..2..1..3

65. Монголия..............................0..1..2..3

65. Португалия...........................0..1..2..3

65. Индия....................................0..1..1..2

68. БЪЛГАРИЯ.............................0..1..1..2

68. Сан Марино.........................0..1..1..2

68. Индия....................................0..1..1..2

68. Нигерия................................0..1..1..2

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