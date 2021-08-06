Медалисти на олимпиадата от 5 август

АТЛЕТИКА
400 м, мъже
1. Стивън Гардънър (Бахама)
2. Антонио Самбрано (Колумбия)
3. Кирани Джеймс (Гренада)
110 м с препятствия, мъже
1. Хансъл Парчмънт (Ямайка)
2. Грант Холоуей (САЩ)
3. Роналд Леви (Ямайка)
20 км спортно ходене, мъже
1. Масимо Стано (Италия)
2. Коки Икеда (Япония)
3. Тосикадзу Яманиси (Япония)
Десетобой, мъже
1. Деймиън Уорнър (Канада)
2. Кевин Майер (Франция)
3. Ашли Малоуни (Австралия)
Троен скок, мъже
1. Педро Пичардо (Португалия)
2. Чжу Ямин (Китай)
3. Юго Франсис Занго (Буркина Фасо)
Гюле, мъже
1. Райън Краузер (САЩ)
2. Джоузеф Ковач (САЩ)
3. Томас Уолш (Нова Зеландия)
Овчарски скок, жени
1. Кейти Нейджот (САЩ)
2. Анжерика Сидорова (Русия)
3. Холи Брадшоу ( Великобритания)
Седмобой, жени
1. Нафисату Тиам (Белгия)
2. Анут Ветер (Нидерландия)
3. Ема Отсервегел (Нидерландия)
БОКС
Категория до 57 кг, мъже
1. Алберт Батиргазиев (Русия)
2. Дюк Рейгън (САЩ)
3. Лазаро Алварес (Куба)
3. Самуел Таки (Гана)
БОРБА
Свободна, категория до 57 кг, мъже
1. Заур Угуев (Русия)
2. Кумар Рави (Индия)
3. Нурислам Санаев (Казахстан)
3. Томас Гилмън (САЩ)
Свободна, категория до 86 кг, мъже
1. Дейвид Тейлър (САЩ)
2. Хасан Яздани (Иран)
3. Артур Найфонов (Русия)
3. Майлс Назем Амин (Сан Марино)
Свободна, категория до 57 кг, жени
1. Рисако Каваи (Япония)
2. Ирина Курочкина (Беларус)
3. ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА (България)
3. Хелън Марулис (САЩ)
КАНУ-КАЯК
Каяк, 200 м, мъже
1. Шандор Тотка (Унгария)
2. Манфреди Рице (Италия)
3. Лиъм Хийт (Великобритания)
Двойка каяк, 1000 м, мъже
1. Жан ван дер Вестхойзен/Томас Грийн (Австралия)
2. Макс Хоф/Якоб Шопф (Германия)
3. Йозеф Достал/Радек Слуф (Чехия)
Кану, 200 м, жени
1. Невин Харисън (САЩ)
2. Лоран Венсан-Лапоант (Канада)
3. Людмила Лузан (Украйна)
Каяк, 500 м, жени
1. Лиза Керингтън (Нова Зеландия)
2. Тамара Чипеш (Унгария)
3. Ема Йоргенсен (Дания)
КАРАТЕ
Кумите, категория до 67 кг, мъже
1. Стивън да Коста (Франция)
2. Ерая Шамдан (Турция)
3. Дархан Асадилов (Казахстан)
3. Абдел Рахман Алмасатфа (Йордания)
Кумите, категория до 55 кг, жени
1. ИВЕТ ГОРАНОВА (България)
2. Анжелика Терлюга (Украйна)
3. Бетина Планк (Австрия)
3. Вен Тзуюн (Китайско Тайпе)
Ката, жени
1. Сандра Санчес (Испания)
2. Киею Симидзу (Япония)
3. Лау Грейс (Хонконг)
3. Вивиана Ботаро (Италия)
КАТЕРЕНЕ
Многобой, мъже
1. Алберто Лопес (Испания)
2. Натаниел Коулмън (САЩ)
3. Якоб Шуберт (Австрия)
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
Омниум, мъже
1. Матю Уолс (Великобритания)
2. Кембъл Стюарт (Нова Зеландия)
3. Елиа Вивиани (Италия)
Кейрин, жени
1. Бране Браспеникс (Нидерландия)
2. Елеса Андрюс (Нова Зеландия)
3. Лориън Генест (Канада)
ПЛУВАНЕ
10 км в открити води, мъже
1. Флориан Велброк (Германия)
2. Крищоф Рашовски (Унгария)
3. Грегорио Палтринери (Италия)
СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА
Кула, 10 м, жени
1. Цюан Хюнчан (Китай)
2. Чен Юйси (Китай)
3. Малиса Ву (Австралия)
ТЕНИС НА МАСА
Отборно, жени
1. Китай
2. Япония
3. Хонконг
ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Мъже
1. Белгия
2. Австралия
3. Индия
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