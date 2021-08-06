Медалисти на олимпиадата от 5 август

Джак Грилиш официално стана най-скъпия британски футболист и рекорд за трансфер във Висшата лига. Националът на Англия подписа за 6 години с "Манчестър Сити". За него "Астън Вила" получава умопомрачителните 100 милиона лири, а заплатата му ще е над 200 000 лири на седмица. Следващата задача на Пеп Гуардиола е да привлече капитанът на националния