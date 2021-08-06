Медалисти на олимпиадата от 6 август

От 50 млн. евро на сезон бил готов да се откаже Меси, за да остане в “Барса”

Лионел Меси е бил готов да се откаже от половината си годишна заплата, или малко над 50 млн. евро, за да остане в “Барселона”. Дори това обаче не могло да предотврати ужасния сценарий за всички фенове на каталунския гранд. След 21 г. в клуба виртуозният футболист от Аржентина ще напусне “Ноу Камп”. Причината е лимитът при тавана на заплатите