Медалисти на олимпиадата от 6 август

АТЛЕТИКА
5000 м, мъже
1. Джошуа Чептегей (Кения)
2.Мохамед Ахмед (Канада)
3.Пол Челимо (САЩ)
Щафета 4 по 100 м, мъже
1. Италия
2. Великобритания
3. Канада
50 км спортно ходене, мъже
1. Давид Томала (Полша)
2. Джонатан Гилберт (Германия)
3. Ейвън Дамфи (Канада)
400 м, жени
1. Шоне Милър (Бахами)
2. Марилейди Паулино (Доминиканска република)
3. Алисън Филикс (САЩ)
1500 м, жени
1. Феит Кипиегон (Кения)
2. Лаура Мюир (Великобритания)
3. Сифан Хасан (Нидерландия)
Щафета 4 по 100 м, жени
1. Ямайка
2. САЩ
3. Великобритания
Копие, жени
1. Лю Шъин (Китай)
2. Мария Андрейчук (Полша)
3. Келси-Лий Барбър (Австралия)
20 км спортно ходене, жени
1. Антонела Палмизано (Италия)
2. Сандра Арена Лоренас (Колумбия)
3. Лю Хун (Китай)
БОКС
Категория до 91 кг, мъже
1. Хулио ла Крус (Куба)
2. Муслим Гаджимагомедов (Русия)
3. Дейвид Нику (Нова Зеландия)
3. Абнер Тейшейра (Бразилия)
БОРБА
Свободен стил, категория до 74 кг, мъже
1. Заурбек Сидаков (Русия)
2. Магамедхабиб Кадзимагамедов (Беларус)
3. Бекзод Абдурахмонов ((Узбекистан)
3. Кайл Дейк (САЩ)
Свободен стил, категория до 125 кг., мъже
1. Гейбъл Стивсън (САЩ)
2. Гено Петриашвили (Грузия)
3. Амир Хосейн Заре (Иран)
3. Таха Акгюл (Тур)
Свободен стил, категория до 53 кг, жени
1. Маю Мукаида (Япония)
2. Цяню Пан (Китай)
3. Ванеса Каладзинска (Беларус)
3. Болортуя Бат Очир (Монголия)
КАРАТЕ
Ката, мъже
1. Рио Киюна (Япония)
2. Дамиан Кинтеро (Испания)
3. Али Софуолгу (Тур)
3. Ариел Торес Гутиерес (САЩ)
Кумите, категория до 75 кг, мъже
1. Луиджи Буза (Италия)
2. Рафаел Агаев (Азербайджан)
3. Корай Харспатаки (Унгария)
3. Станислав Хоруна (Украйна)
Кумите, категория до 61 кг, жени
1. Йована Прекович (Сърбия)
2. Сяоян Ин (Китай)
3. Гиана Лофти Фарук (Етипет)
3. Мерве Чобан (Тур)
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
Бързина, мъже
1. Хари Лаврейсен (Нидерландия)
2. Джефри Хугланд (Нидерландия)
3. Джек Карлин (Великобритания)
Медисън, жени
1. Кейти Арчибалд/Лора Кени (Великобритания)
2. Амали Дидериксен/Джули Лет (Дания)
3. Гулназ Хатунцева/Мария Новолодская (Русия)
МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ
Жени
1. Кейт Френч (Великобритания)
2. Лаура Асадаускайте (Литва)
3. Шарлота Ковач (Унгария)
ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
Жени
1. Ейприл Рос/Аликс Клайман (САЩ)
2. Мариафе Артачо/Талику Кланси (Австралия)
3. Йоана Хайдрих/Анук Верж-Дюпре (Швейцария)
СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
Многобой, мъже
1. Яня Гарнбред (Словения)
2. Михо Нонака (Япония)
3. Акийо Ногучи (Япония)
ТЕНИС НА МАСА
Отборно, мъже
1. Китай
2. Германия
3. Япония
ФУТБОЛ
Жени
1. Канада
2. Швеция
3. САЩ
ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Жени
1. Нидерландия
2. Аржентина
3. Великобритания