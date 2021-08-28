Програма на груповата фаза на Шампионската лига по дни и часове

Една млада жена, почти дете още, ще стисне очи и едри сълзи ще се търкулнат по меката й кожа. Буца в гърлото, олово в сърцето. Току-що е чула "Не те обичам" от човека, за когото на сутринта ще се омъжва. Историята на лейди Даяна и престолонаследника Чарлз никога не е била романтична приказка за принц и принцеса, пише dir.bg