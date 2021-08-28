Програма на груповата фаза на Шампионската лига по дни и часове

28.08.2021 11:50;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/10125216 www.24chasa.bg

Група А

15.9. 22 "Манчестър Сити" - "РБ Лайпциг"

15.9. 22 "Брюж" - "Пари Сен Жермен"

28.9. 22 "Пари Сен Жермен" - "Манчестър Сити"

28.9. 22 "РБ Лайпциг" - "Брюж"

19.10. 19,45 "Брюж" - "Манчестър Сити"

19.10. 22 "Пари Сен Жермен - "РБ Лайпциг"

3.11. 22 "Манчестър Сити" - "Брюж"

3.11. 22 "РБ Лайпциг" - "Пари Сен Жермен"

24.11. 22 "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен"

24.11. 22 "Брюж" - "РБ Лайпциг"

7.12. 19,45 "Пари Сен Жермен" - "Брюж"

7.12. 19,45 "РБ Лайпциг" - "Манчестър Сити"

Група В

15.9. 22 "Атлетико" (М) - "Порто"

15.9. 22 "Ливърпул" - "Милан"

28.9. 22 "Милан" - "Атлетико" (М)

28.9. 22 "Порто" - "Ливърпул"

19.10. 22 "Атлетико" (М) - "Ливърпул"

19.10. 22 "Порто" - "Милан"

3.11. 19,45 "Милан" - "Порто"

3.11. 22 "Ливърпул" - "Атлетико" (М)

24.11. 22 "Атлетико" (М) - "Милан"

24.11. 22 "Ливърпул" - "Порто"

7.12. 22 "Порто" - "Атлетико" (М)

7.12. 22 "Милан" - "Ливърпул"

Група С

15.9. 19,45 "Бешикташ" - "Борусия" (Д)

15.9. 22 "Спортинг" - "Аякс"

28.9. 19,45 "Аякс" - "Бешикташ"

28.9. 22 "Борусия" (Д) - "Спортинг"

19.10. 19,45 "Бешикташ" - "Спортинг"

19.10. 22 "Аякс" - "Борусия" (Д)

3.11. 22 "Спортинг" - "Бешикташ"

3.11. 22 "Борусия" (Д) - "Аякс"

24.11 19,45 "Бешикташ" - "Аякс"

24.11. 22 "Спортинг" - "Борусия" (Д)

7.12. 22 "Борусия" (Д) - "Бешикташ"

7.12. 22 "Аякс" - "Спортинг"

Група D

15.9. 19,45 "Шериф" - "Шахтьор" (Д)

15.9. 22 "Интер" - "Реал" (М)

28.9. 19,45 "Шахтьор" (Д) - "Интер"

28.9. 22 "Реал" (М) - "Шериф"

19.10. 22 "Шахтьор" (Д) - "Реал" (М)

19.10. 22 "Интер" - "Шериф"

3.11. 19,45 "Реал" (М) - "Шахтьор" (Д)

3.11. 22 "Шериф" - "Интер"

24.11. 19,45 "Интер" - "Шахтьор" (Д)

24.11 22 "Шериф" - "Реал" (М)

7.12. 22 "Реал" (М) - "Интер"

7.12. 22 "Шахтьор" - "Шериф"

Група Е

14.9. 22 "Барселона" - "Байерн"

14.9. 22 "Динамо" (К) - "Бенфика"

29.9. 22 "Байерн" - "Динамо" (К)

29.9. 22 "Бенфика" - "Барселона"

20.10. 19,45 "Барселона" - "Динамо" (К)

20.10. 22 "Бенфика" - "Байерн"

2.11. 22 "Динамо" (К) - "Барселона"

2.11. 22 "Байерн" - "Бенфика"

23.11. 19,45 "Динамо" (К) - "Байерн"

23.11. 22 "Барселона" - "Бенфика"

8.12. 22 "Бенфика" - "Динамо" (К)

8.12. 22 "Байерн" - "Барселона"

Група F

14.9. 19,45 "Йънг Бойс" - "Манчестър Юнайтед"

14.9. 22 "Виляреал" - "Аталанта"

29.9. 19,45 "Аталанта" - "Йънг Бойс"

29.9. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Виляреал"

20.10. 22 "Йънг Бойс" - "Виляреал"

20.10. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Аталанта"

2.11. 22 "Виляреал" - "Йънг Бойс"

2.11. 22 "Аталанта" - "Манчестър Юнайтед"

23.11. 19,45 "Виляреал" - "Манчестър Юнайтед"

23.11. 22 "Йънг Бойс" - "Аталанта"

8.12. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Йънг Бойс"

8.12. 22 "Аталанта" - "Виляреал"

Група G

14.9. 19,45 "Севиля" - "Залцбург"

14.9. 22 "Лил" - "Волфсбург"

29.9. 22 "Залцбург" - "Лил"

29.9. 22 "Волфсбург" - "Севиля"

20.10. 19,45 "Залцбург" - "Волфсбург"

20.10. 22 "Лил" - "Севиля"

2.11. 19,45 "Волфсбург" - "Залцбург"

2.11. 22 "Севиля" - "Лил"

23.11. 22 "Севиля" - "Волфсбург"

23.11. 22 "Лил" - "Залцбург"

8.12. 22 "Залцбург" - "Севиля"

8.12. 22 "Волфсбург" - "Лил"

Група Н

14.9. 22 "Челси" - "Зенит"

14.9. 22 "Малмьо" - "Ювентус"

29.9. 19,45 "Зенит" - "Малмьо"

29.9. 22 "Ювентус" - "Челси"

20.10. 22 "Челси" - "Малмьо"

20.10. 22 "Зенит" - "Ювентус"

2.11. 19,45 "Малмьо" - "Челси"

2.11. 22 "Ювентус" - "Зенит"

23.11. 22 "Малмьо" - "Зенит"

23.11. 22 "Челси" - "Ювентус"

8.12. 19,45 "Ювентус" - "Малмьо"

8.12. 19,45 "Зенит" - "Челси"

Други от Футбол

"Лудогорец" подписа с анголски национал от "Лил"

"Лудогорец" подписа с анголски национал от "Лил"

"Лудогорец" стартира в Лига Европа с гостуване в Дания

"Лудогорец" стартира в Лига Европа с гостуване в Дания

ЦСКА започва с гостуване в Рим Лигата на конференциите

ЦСКА започва с гостуване в Рим Лигата на конференциите

Програма на груповата фаза на Шампионската лига по дни и часове

Програма на груповата фаза на Шампионската лига по дни и часове

"Монца" представи Валентин Антов

"Монца" представи Валентин Антов

"Славия" излезе начело в Първа лига след късна драма

"Славия" излезе начело в Първа лига след късна драма

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.