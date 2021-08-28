Програма на груповата фаза на Шампионската лига по дни и часове

Група А
15.9. 22 "Манчестър Сити" - "РБ Лайпциг"
15.9. 22 "Брюж" - "Пари Сен Жермен"
28.9. 22 "Пари Сен Жермен" - "Манчестър Сити"
28.9. 22 "РБ Лайпциг" - "Брюж"
19.10. 19,45 "Брюж" - "Манчестър Сити"
19.10. 22 "Пари Сен Жермен - "РБ Лайпциг"
3.11. 22 "Манчестър Сити" - "Брюж"
3.11. 22 "РБ Лайпциг" - "Пари Сен Жермен"
24.11. 22 "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен"
24.11. 22 "Брюж" - "РБ Лайпциг"
7.12. 19,45 "Пари Сен Жермен" - "Брюж"
7.12. 19,45 "РБ Лайпциг" - "Манчестър Сити"
Група В
15.9. 22 "Атлетико" (М) - "Порто"
15.9. 22 "Ливърпул" - "Милан"
28.9. 22 "Милан" - "Атлетико" (М)
28.9. 22 "Порто" - "Ливърпул"
19.10. 22 "Атлетико" (М) - "Ливърпул"
19.10. 22 "Порто" - "Милан"
3.11. 19,45 "Милан" - "Порто"
3.11. 22 "Ливърпул" - "Атлетико" (М)
24.11. 22 "Атлетико" (М) - "Милан"
24.11. 22 "Ливърпул" - "Порто"
7.12. 22 "Порто" - "Атлетико" (М)
7.12. 22 "Милан" - "Ливърпул"
Група С
15.9. 19,45 "Бешикташ" - "Борусия" (Д)
15.9. 22 "Спортинг" - "Аякс"
28.9. 19,45 "Аякс" - "Бешикташ"
28.9. 22 "Борусия" (Д) - "Спортинг"
19.10. 19,45 "Бешикташ" - "Спортинг"
19.10. 22 "Аякс" - "Борусия" (Д)
3.11. 22 "Спортинг" - "Бешикташ"
3.11. 22 "Борусия" (Д) - "Аякс"
24.11 19,45 "Бешикташ" - "Аякс"
24.11. 22 "Спортинг" - "Борусия" (Д)
7.12. 22 "Борусия" (Д) - "Бешикташ"
7.12. 22 "Аякс" - "Спортинг"
Група D
15.9. 19,45 "Шериф" - "Шахтьор" (Д)
15.9. 22 "Интер" - "Реал" (М)
28.9. 19,45 "Шахтьор" (Д) - "Интер"
28.9. 22 "Реал" (М) - "Шериф"
19.10. 22 "Шахтьор" (Д) - "Реал" (М)
19.10. 22 "Интер" - "Шериф"
3.11. 19,45 "Реал" (М) - "Шахтьор" (Д)
3.11. 22 "Шериф" - "Интер"
24.11. 19,45 "Интер" - "Шахтьор" (Д)
24.11 22 "Шериф" - "Реал" (М)
7.12. 22 "Реал" (М) - "Интер"
7.12. 22 "Шахтьор" - "Шериф"
Група Е
14.9. 22 "Барселона" - "Байерн"
14.9. 22 "Динамо" (К) - "Бенфика"
29.9. 22 "Байерн" - "Динамо" (К)
29.9. 22 "Бенфика" - "Барселона"
20.10. 19,45 "Барселона" - "Динамо" (К)
20.10. 22 "Бенфика" - "Байерн"
2.11. 22 "Динамо" (К) - "Барселона"
2.11. 22 "Байерн" - "Бенфика"
23.11. 19,45 "Динамо" (К) - "Байерн"
23.11. 22 "Барселона" - "Бенфика"
8.12. 22 "Бенфика" - "Динамо" (К)
8.12. 22 "Байерн" - "Барселона"
Група F
14.9. 19,45 "Йънг Бойс" - "Манчестър Юнайтед"
14.9. 22 "Виляреал" - "Аталанта"
29.9. 19,45 "Аталанта" - "Йънг Бойс"
29.9. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Виляреал"
20.10. 22 "Йънг Бойс" - "Виляреал"
20.10. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Аталанта"
2.11. 22 "Виляреал" - "Йънг Бойс"
2.11. 22 "Аталанта" - "Манчестър Юнайтед"
23.11. 19,45 "Виляреал" - "Манчестър Юнайтед"
23.11. 22 "Йънг Бойс" - "Аталанта"
8.12. 22 "Манчестър Юнайтед" - "Йънг Бойс"
8.12. 22 "Аталанта" - "Виляреал"
Група G
14.9. 19,45 "Севиля" - "Залцбург"
14.9. 22 "Лил" - "Волфсбург"
29.9. 22 "Залцбург" - "Лил"
29.9. 22 "Волфсбург" - "Севиля"
20.10. 19,45 "Залцбург" - "Волфсбург"
20.10. 22 "Лил" - "Севиля"
2.11. 19,45 "Волфсбург" - "Залцбург"
2.11. 22 "Севиля" - "Лил"
23.11. 22 "Севиля" - "Волфсбург"
23.11. 22 "Лил" - "Залцбург"
8.12. 22 "Залцбург" - "Севиля"
8.12. 22 "Волфсбург" - "Лил"
Група Н
14.9. 22 "Челси" - "Зенит"
14.9. 22 "Малмьо" - "Ювентус"
29.9. 19,45 "Зенит" - "Малмьо"
29.9. 22 "Ювентус" - "Челси"
20.10. 22 "Челси" - "Малмьо"
20.10. 22 "Зенит" - "Ювентус"
2.11. 19,45 "Малмьо" - "Челси"
2.11. 22 "Ювентус" - "Зенит"
23.11. 22 "Малмьо" - "Зенит"
23.11. 22 "Челси" - "Ювентус"
8.12. 19,45 "Ювентус" - "Малмьо"
8.12. 19,45 "Зенит" - "Челси"
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