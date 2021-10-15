Спорт по телевизията днес

15.10.2021 07:08;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/10287643 www.24chasa.bg

13,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

15,00 ч Голф MAX sport 2 (пряко)

18,00 ч Футбол, „Пирин“ - „Ботев“ (Вр) „Диема спорт“ (пряко)

19,30 ч Футбол, „Хановер 96“ - „Шалке 04“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

19,30 ч Хокей на лед, „Йокерит“ - СКА „Нова спорт“ (пряко)

20,15 ч Футбол, „Локомотив“ (Пд) - „Арда“ „Диема спорт“ (пряко)

20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

21,00 ч Тенис, турнир за мъже в Индиън Уелс MAX sport 1 (пряко)

21,00 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпиакос“ - „Жалгирис“ MAX sport 2 (пряко)

21,30 ч Футбол, „Хофенхайм“ - „Кьолн“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

21,30 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпия“ - „Анадолу Ефес“ MAX sport 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Уест Бромич“ - „Бирмингам“ „Нова спорт“ (пряко)

22,00 ч Футбол, „Пари СЖ“ - „Анже“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Ейбар“ - „Алмерия“ MAX sport 4 (пряко)

0 ч Голф Eurosport 2 (пряко)

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