Проходът "Петрохан" е изцяло заснежен, температурата в момента там е минус 5 градуса, предаде Би Ти Ви. Видимостта е намалена. Същото е положението и на Троянския поход, там са въведени ограничения за камиони над 12 тона. Снегът ще слезе днес и в ниското в Западна България, така че очаквайте скоро и в София, обяви Цалова