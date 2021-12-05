УЕФА покани Кабаков и Гутева на семинара за елитни международни съдии

Георги Кабаков и Християна Гутева ще участват в 30-ия семинар на УЕФА за елитни рефери от 31 януари до 4 февруари в Кипър, съобщиха от евроцентралата. Паралелно с това ще върви и този на новите международни рефери.

На семинара ще бъдат още Харалд Лехнер (Австрия), Андрис Трейманис (Латвия), Лоурънс Висел (Белгия), Ивана Пройковска (Северна Македония), Ирфан Пелито (Босна), Никола Дабанович (Черна гора), Алексей Кулбаков (Беларус), Сердар Гюзюбиюк, Дани Макелие и Шона Шукрула (Нидерландия), Джон Оспина (Колумбия), Хенрике Нервик (Норвегия), Фран Йович и Ивана Мартинчич (Хърватия), Бартош Франковски, Шимон Марчиняк и Моника Муларчик (Полша), Яна Адамкова (Чехия), Якоб Келет и Фрида Калунд (Дания), Сандра Баз Бастош, Артур Мануел Рибейро Соареш Диаш и Жоао Педро Силва Пинейро (Португалия), Кристофър Кавана, Майкъл Оливър, Антъни Тейлър, Крейг Поусън и Ребека Уелш (Англия), Юлиана Елена Деметреску, Овидиу Алин Хацеган, Ищван Ковач и Раду Мариан Петреску (Румъния), Карлос Дел Серо Гранде, Хесус Хил Мансано, Алехандро Хосе Ернандес Ернандас, Марта Уерта де Аза, Антонио Мигел Матеу Лаос и Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания), Сергей Иванов, Сергей Карасев и Анастасия Пустовойтова (Русия) , Уилям Калъм, Никълас Уолш и Лорейн Уотсън (Шотландия), Лина Лехтовара (Финландия), Беноа Бастиен, Стефани Фрапар, Франсоа Летесие и Клеман Тюрпен (Франция), Сърджан Йованович (Сърбия), Сандро Шерер и Естер Щубли (Швейцария), Ивна Кружляк (Словакия), Дениз Айтекин, Рием Хюсеин, Даниел Зиберт, Тобиас Щилер и Феликс Цвайер (Германия), Матей Юг, Раде Обренович и Славко Винчич (Словения), Андреас Екберг, Глен Ниберг, Тес Олофсон и Сара Першон (Швеция), Анастасиос Сидиропулос (Гърция), Каталин Кулшар (Унгария), Орел Гринфелд (Израел), Джунейт Чакър и Хамид Умут Мелер (Турция), Маурицио Мариани, Давиде Маса и Даниеле Орсато (Италия), Катерина Монзул (Украйна), Емкар Калдерас (Венецуела), Донатас Румсас (Литва) и Черил Фостър (Уелс).

За ВАР ще отговарят Стюърт Атуел и Пол Тиърни (Англия), Марко ди Бело, Масимилиано Ирати и Паоло Валери (Италия), Рикардо де Бургос (Испания), Жером Брисар и Уили Делажу (Франция), Йохем Камфиус и Пол ван Бьокел (Нидерландия), Бастиан Данкерт, Кристиан Дингерт и Марко Фриц (Германия), Томаш Квятковски (Полша) и Тиаго Лопес Мартинес (Португалия).