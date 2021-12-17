11,20 ч Северна комбинация, СК в Рамзау Eurosport 1 (пряко)
12,30 ч Ски, СК (м), супер Г във Вал Гардена Eurosport 1 (пряко)
13,00 ч Тенис, турнир в Абу Даби MAX sport 1 (пряко)
14,00 ч Волейбол, св. клубно (ж), „Конеляно“ - „Прая“ MAX sport 2 (пряко)
14,15 ч Северна комбинация, СК в Рамзау Eurosport 1 (пряко)
14,50 ч Биатлон, СК в Гран Борнан Eurosport 1 (пряко)
14,55 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
6,30 ч Ски скокове, СК в Рамзау Eurosport 1 (пряко)
17,30 ч Волейбол, св. клубно (ж), „Минас“ - „Вакъфбанк“ MAX sport 2 (пряко)
18,00 ч Кърлинг Eurosport 2 (пряко)
18,30 ч Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Холщайн“ - „Санкт Паули“ „Нова спорт“ (пряко)
19,30 ч Футбол, „Лацио“ - „Дженоа“ MAX sport 3 (пряко)
20,00 ч Баскетбол, Евролига, „Монако“ - „Зенит“ MAX sport 2 (пряко)
20,55 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,00 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпиакос“ - АСВЕЛ MAX sport 1 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Байерн“ - „Волфсбург“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Барнзли“ - „Уест Бромич“ „Нова спорт“ (пряко)
21,45 ч Футбол, „Салернитана“ - „Интер“ MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Селта“ - „Еспаньол“ MAX sport 4 (пряко)
22,00 ч Футбол, ФК „Париж“ - „Лион“ MAX sport 2 (пряко)
23,15 ч Футбол, „Ещорил“ - „Фамаликао“ RING (пряко)
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