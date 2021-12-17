1/2 от хората изпращат щастлива година в нещастна страна, показва представително проучване на “Тренд” по поръчка на “24 часа” Хората над 70 г. обаче са мрачни на прага на 2022 г. Само 14% от българите оценяват отминаващата година като добра за България. Близо половината обаче гледат по-скоро с оптимизъм към следващата