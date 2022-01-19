Ето топ 10 на най-добрите футболисти и треньори за 2021-а+топ 3 по постове

19.01.2022 21:11;     
https://www.24chasa.bg/sport/article/10684644 www.24chasa.bg

Резултати от 61-ата анкета „Футболист на годината“

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание резултатите от гласуването в 61-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2021 ГОДИНА

ТОП 10

Място Име Точки

1. Кирил Десподов – 203

2. Мартин Камбуров - 156

3. Георги Йомов - 72

4. Петко Христов - 68

5. Тодор Неделев - 30

6. Мартин Минчев - 29

7. Георги Костадинов - 20

8. Димитър Илиев - 17

9. Ивайло Чочев - 16

10. Светослав Вуцов - 11

ТРЕНЬОР №1 ЗА 2021 ГОДИНА

ТОП 10

Място Име Точки

1. Илиан Илиев - 165

2. Стойчо Младенов - 156

3. Станимир Стоилов - 91

4. Любослав Пенев - 67

5. Николай Киров - 52

6. Александър Тунчев - 46

7. Ясен Петров - 26

8. Йордан Петков - 18

9. Ивайло Петев - 17

10. Златомир Загорчич - 15

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Име Гласове

1. Светослав Вуцов - 51

2. Даниел Наумов - 12

3. Кристиан Кахлина - 11

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

1. Юрген Матай - 86

2. Антон Недялков - 8

3. Андреа Христов - 5

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

1. Ивайло Чочев - 26

2. Тодор Неделев - 21

3. Кирил Десподов - 16

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

1. Мартин Камбуров - 37

2. Жорди Кайседо - 35

3. Кирил Десподов - 24

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

1. Юрген Матай - 39

2. Жорди Кайседо - 39

3. Греъм Кери - 8

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ

В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

1. Светослав Вуцов - 54

2. Марин Петков - 20

3. Мартин Минчев - 17

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Симона Петкова - 53

2. Евдокия Попадинова - 44

3. Лиляна Костова - 8

„НАЙ-КРАСИВ ГОЛ ЗА 2021 ГОДИНА“

Юрген Матай от ЦСКА срещу ЦСКА 1948

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