Ето топ 10 на най-добрите футболисти и треньори за 2021-а+топ 3 по постове

Правителството скоро ще внесе предложения за промени в НПК за повече самостоятелност на МВР и по-бързи дела Образуване на досъдебно производство, привличане на обвиняем по него, претърсване и изземване, искане за прилагане на специални разузнавателни средства до съда да се правят от разследващ полицай без постановление на прокурор