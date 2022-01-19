Ето топ 10 на най-добрите футболисти и треньори за 2021-а+топ 3 по постове

Резултати от 61-ата анкета „Футболист на годината“
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание резултатите от гласуването в 61-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.
ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2021 ГОДИНА
ТОП 10
Място Име Точки
1. Кирил Десподов – 203
2. Мартин Камбуров - 156
3. Георги Йомов - 72
4. Петко Христов - 68
5. Тодор Неделев - 30
6. Мартин Минчев - 29
7. Георги Костадинов - 20
8. Димитър Илиев - 17
9. Ивайло Чочев - 16
10. Светослав Вуцов - 11
ТРЕНЬОР №1 ЗА 2021 ГОДИНА
ТОП 10
Място Име Точки
1. Илиан Илиев - 165
2. Стойчо Младенов - 156
3. Станимир Стоилов - 91
4. Любослав Пенев - 67
5. Николай Киров - 52
6. Александър Тунчев - 46
7. Ясен Петров - 26
8. Йордан Петков - 18
9. Ивайло Петев - 17
10. Златомир Загорчич - 15
НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В
ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
Име Гласове
1. Светослав Вуцов - 51
2. Даниел Наумов - 12
3. Кристиан Кахлина - 11
НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК
1. Юрген Матай - 86
2. Антон Недялков - 8
3. Андреа Христов - 5
НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК
1. Ивайло Чочев - 26
2. Тодор Неделев - 21
3. Кирил Десподов - 16
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
1. Мартин Камбуров - 37
2. Жорди Кайседо - 35
3. Кирил Десподов - 24
НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ
1. Юрген Матай - 39
2. Жорди Кайседо - 39
3. Греъм Кери - 8
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ
В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
1. Светослав Вуцов - 54
2. Марин Петков - 20
3. Мартин Минчев - 17
№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ
1. Симона Петкова - 53
2. Евдокия Попадинова - 44
3. Лиляна Костова - 8
„НАЙ-КРАСИВ ГОЛ ЗА 2021 ГОДИНА“
Юрген Матай от ЦСКА срещу ЦСКА 1948
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