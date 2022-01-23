Кой как гласува в анкетата "Футболист на годината" за №1 през 2021-а

23.01.2022 17:20;     
https://www.24chasa.bg/sport/article/10709049 www.24chasa.bg

Българската асоциация на спортните журналисти по традиция публикува пълния вот на журналистите в в анкетата "Футболист на годината". За №1 през 2021 г. бе избран Кирил Десподов. След него останаха Мартин Камбуров, Георги Йомов, Петко Христов и Тодор Неделев. Треньор №1 стана Илиан Илиев, изпреварил Стойчо Младенов и Станимир Стоилов. Бяха отличени и най-добрите по постове в българското първенство. Светослав Вуцов бе определен за най-прогресиращ играч, а Симона Петкова стана №1 в женския футбол.

Ето как са гласували представителите на медиите 61-ата анкета, организирана в партньорство с „Дакс Медия“. 

БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андреа Христов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Илиян Енев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Калин Гугов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Бюлент Мюмюнов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Валери Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Калоян Кюркчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дориан Бабунски
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Нова телевизия
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Спас Делев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Ивана Найденова

Гено Даскалов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Георги Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Филип Боков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Божидар Чорбаджийски
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Минчев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Хари Латифян
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Мартин Костадинов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Мач Телеграф"
Ангел Кишин
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андрей Гълъбинов 3. Преслав Боруков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Миланов 3. Радослав Кирилов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Андриан Краев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Богомил Русев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Иван Сулев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Банов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2 Любослав Пенев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев-младши
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Труд"
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Златомир Загорчич 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Христина Колева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Гайдаров 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Виктория Пелова

"Телеграф"
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Иво Цукев
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Ясен Петров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Татяна Манова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Анна Стоилкова
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ясен Петров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Стандарт"
Владислав Колев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Георги Георгиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Александър Гицов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Кристиян Кахлина
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Илия Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Нора Димитрова

Десислава Францова
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Мартин Минчев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Пиерос Сотириу
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Йордан Петков 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Dsport.bg
Лора Николаева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Габриел Талви
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Йоан Бауренски
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Бойко Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кристиян Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Велислав Василев
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Драган Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Петър Витанов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Виктор Вутов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кристиян Малинов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Пламен Славов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Анелия Попова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Борислав Цонев 3. Радослав Цонев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Хосе Кордоба
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Dir.bg
Александър Сотиров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Николай Петров
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Васил Петров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Спас Делев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Ивайло Петев 3. Саид Ибраимов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Иван Караджов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Христо Бонински
Футболист №1: 1. Спас Делев 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дориан Бабунски
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Красимир Тодоров
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Боян Денчев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ивайло Петев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ивайло Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

БНР
Владислав Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Атанас Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Георги Йомов
Най-добър чужденец в Първа лига: Йоан Баи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Спас Делев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Николай Михайлов
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Свободна практика
Румен Пайтешев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Николай Михайлов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жеферсон
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Цветан Дерменджиев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Светослав Вуцов 3. Атанас Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Георги Чиликов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Октавио
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Теодор Борисов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Атанас Илиев 3. Ахмед Ахмедов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Сисиньо
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Петко Христов 3. Илия Груев-младши
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Tribuna Plovdiv
Цветан Инджов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Списание "Спринт"
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ясен Петров 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Георги Йомов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Вяра"
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Струма"
Иван Делчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Спас Делев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Стойчо Стоицов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Спас Делев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Novsport.com
Веселин Мишев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Октавио
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Емил Арсов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Валентина Асенова

Bulgarian-football.com
Йордан Циров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кристиян Малинов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Земя"
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Андреа Христов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Уикенд"
Станил Йотов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Светослав Вуцов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Златомир Загорчич 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Клуб Z
Валентин Маринов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Саид Ибраимов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Агенция "Фокус"
Венцислав Драгоманов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Маркиньос
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

БГНЕС
Радослав Петкашев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Стефан Игнатов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Дума"
Марин Милашки
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ТВ1
Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Светослав Вуцов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

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