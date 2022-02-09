Ето медалистите от 6-ия ден на олимпийските игри в Пекин

Григор Димитров поднови тренировки. Българската звезда в тениса даде положителен тест за коронавирус на 31 януари и по тази причина пропусна турнира в Далас тази седмица. Но вече е започнал подготовка, тъй като получи покана от организаторите в Делри Бийч. Мачовете във Флорида са от 14 февруари. После в програмата на Димитров следва участие