Ето медалистите от 6-ия ден на олимпийските игри в Пекин

09.02.2022 19:12;     
https://www.24chasa.bg/sport/article/10844978 www.24chasa.bg
Петра Влъхова СНИМКА: РОЙТЕРС

Ски, слалом (жени)

1. Петра Влъхова (Слвк)

2. Катарина Линсбергер (Ав)

3. Уенди Холденер (Швейц)

Ски св. стил, биг еър (мъже)

1. Бирк Рууд (Нор)

2. Колби Стивънсън (САЩ)

3. Хенрик Харлаут (Чех)

Шейни

Двойки (мъже)

1. Тобиас Вендъл/Тобиас Арлт (Гер)

2. Тони Егерт/Саша Бенекен (Гер)

3. Томас Щой/Лоренц Колер (Ав)

Северна комбинация

1. Винценц Гайгер (Гер)

2. Йорген Гробак (Нор)

3. Лукас Грайдерер (Ав)

Шорттрек, 1500 м мъже

1. Дехеон Хуан (Кор)

2. Стивън Дюбоа (Кан)

3. Семьон Елистратов (Рус)

Сноуборд, бордър крос (жени)

1. Линдзи Джакобелис (САЩ)

2. Клое Трепьош (Фр)

3. Мериета Один (Кан)

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