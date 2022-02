Австрия с две титли за минути, едната историческа

Певицата Кичка Бодурова, която от години живее в Америка, ще дойде в България само за един-единствен концерт тази година. Той ще бъде в Летния театър във Варна на 27 юни. Бодурова сама съобщи новината във фейсбук профила си и написа: “Нямам търпение - и нощите, и дните аз броя! The only ONE concert for the year!”