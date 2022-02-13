Медалисти от олимпийските игри през уикенда

Биатлон, спринт (мъже)
1. Йоханес Тингнес Бьо (Нор)
2. Кентен Фийон Майе (Фр)
3. Тарей Бьо (Нор)
Ски скокове, голяма шанца (мъже)
1. Мариус Линдвик (Нор)
2. Рьою Кобаяши (Яп)
3. Карл Гайгер (Гер)
Ски бягане, щафета 4х5 км (жени)
1. Русия
2. Германия
3. Швеция
Бързо пързаляне с кънки, 500 м (мъже)
1. Тинюй Гао (Кит)
2. Мин Кю Ча (Кор)
3. Ватару Моришиге (Яп)
Сноуборд, бордъркрос (см. отб.)
1. САЩ
2. Италия
3. Канада
Скелетон, жени
1. Хана Найзе (Гер)
2. Джаклин Наракот (Авл)
3. Кимбърли Бос (Нид)
Ски, гигантски слалом (мъже)
1. Марко Одермат (Швейц)
2. Жан Кранец (Слвн)
3. Матьо Февър (Фр)
Биатлон, преследване 10 км (жени)
1. Марте Олсбю Рьойзеланд (Нор)
2. Елвира Йоберг (Шв)
3. Тирил Екхоф (Нор)
Биатлон, преследване 12,5 км (мъже)
1. Кентен Фийон Майе (Фр)
2. Тарей Бьо (Нор)
3. Едуард Латипов (Рус)
Ски бягане, щафета 4х10 км (мъже)
1. Русия
2. Норвегия
3. Франция
Шорттрек, щафета 3000 м (жени)
1. Нидерландия
2. Корея
3. Китай
Шорттрек, 500 м (мъже)
1. Шаоан Лю (Унг)
2. Константин Ивлиев (Рус)
3. Стивън Дюбоа (Кан)
Бързо пързаляне с кънки, 500 м (жени)
1. Ерин Джаксън (САЩ)
2. Михо Такаги (Яп)
3. Ангелина Голикова (Рус)
-
Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Грузия
-
Мъри Стоилов: “Пирин” да накаже Карачанаков
-
Иновативно: Топлят училище в Стрелча с гореща минерална вода
-
“Локо” (Сф) се озъби на ЦСКА и го захапа (Видео)
-
Джо Байдън потвърди подкрепата на САЩ за Украйна
-
Гласували ли са клубове фантоми за президент на БФС? Спортният министър възложи проверка