Медалисти от олимпийските игри през уикенда

Утре се очаква чувствително захлаждане. През следващото денонощие ще е предимно облачно. Главно през нощта и до обяд на места в Западна България ще превали слабо - и дъжд, и сняг, съобщиха от НИМХ. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София - около 1°