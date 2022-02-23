Спорт по телевизията днес

23.02.2022 08:08;     
https://www.24chasa.bg/sport/article/10946761 www.24chasa.bg
Кристиано Роналдо СНИМКА: Ройтерс

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Дубай MAX sport 1 (пряко)

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 1 (пряко)

14,00 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box (пряко)

16,00 ч Тенис, турнир за мъже в Сантяго MAX sport 3 (пряко)

16,30 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Дубай MAX sport 1 (пряко)

19,00 ч Волейбол, „Алба“ - „Екзаджъбашъ“ MAX sport 4 (пряко)

19,30 ч Футбол, „Кротоне“ - „Козенца“ „Нова спорт“ (пряко)

20,30 ч Волейбол, „Младост“ - „Щутгарт“ MAX sport 2 (пряко)

21,00 ч Футбол, „Бърнли“ - „Тотнъм“ „Диема спорт“ (пряко)

21,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

21,30 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Кристал П“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Ливърпул“ - „Лийдс“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

21,45 ч Хандбал, „Кил“ - „Монпелие“ b1b.box (пряко)

22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Атлетико“ - „Манчестър Ю“ bTV Action (пряко)

22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Бенфика“ - „Аякс“ RING (пряко)

0 ч Тенис, турнир за мъже в Сантяго MAX sport 2 (пряко)

0,15 ч Футбол, „Америка М“ - „Гуарани“ MAX sport 4 (пряко)

2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Акапулко MAX sport 1 (пряко)

2,30 ч Футбол, „Атлетико П“ - „Палмейрас“ MAX sport 3 (пряко)

2,30 ч Футбол, „Аудакс“ - „Естудиантес“ MAX sport 4 (пряко)

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