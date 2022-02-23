Тримата са на една сцена и през 2000 г., но в "Хамлет" Млади, замечтани, но и замислени върху важните въпроси за живота - така изглеждат Димитър Рачков, Юлиан Вергов и Моню Монев на една стара снимка, направена през 2000 г. По онова време вече са актьори и играят заедно в “Хамлет” - класическата пиеса на Шекспир, поставена от Лилия Абаджиева