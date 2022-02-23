12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Дубай MAX sport 1 (пряко)
12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 1 (пряко)
14,00 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box (пряко)
16,00 ч Тенис, турнир за мъже в Сантяго MAX sport 3 (пряко)
16,30 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Дубай MAX sport 1 (пряко)
19,00 ч Волейбол, „Алба“ - „Екзаджъбашъ“ MAX sport 4 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Кротоне“ - „Козенца“ „Нова спорт“ (пряко)
20,30 ч Волейбол, „Младост“ - „Щутгарт“ MAX sport 2 (пряко)
21,00 ч Футбол, „Бърнли“ - „Тотнъм“ „Диема спорт“ (пряко)
21,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Кристал П“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Ливърпул“ - „Лийдс“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
21,45 ч Хандбал, „Кил“ - „Монпелие“ b1b.box (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Атлетико“ - „Манчестър Ю“ bTV Action (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Бенфика“ - „Аякс“ RING (пряко)
0 ч Тенис, турнир за мъже в Сантяго MAX sport 2 (пряко)
0,15 ч Футбол, „Америка М“ - „Гуарани“ MAX sport 4 (пряко)
2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Акапулко MAX sport 1 (пряко)
2,30 ч Футбол, „Атлетико П“ - „Палмейрас“ MAX sport 3 (пряко)
2,30 ч Футбол, „Аудакс“ - „Естудиантес“ MAX sport 4 (пряко)
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