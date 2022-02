Афтършок след руската агресия: Роман Абрамович официално се оттегля от "Челси" (Обновена)

Руският милиардер Роман Абрамович се оттегля от "Челси"! Той обяви решението си с кратко съобщение на сайта и фейсбукстраницата на клуба от Лондон.

Супербогаташът Абрамович си тръгва на фона на руската инвазия в Украйна. Той съобщи, че оставя управлението в ръцете на благотворителната фондация на клуба.

"По време на почти 20-годишния си период като собственик на "Челси" винаги съм виждал ролята си на пазител на клуба, чиято работа е да правя всичко по силите си клубът да бъде възможно най-успешен, да градим бъдеще заедно, както и да играем положителна роля в обществото", пише Абрамович.

"Винаги приоритет ми е било добруването на клуба. И оставам отдаден на тези ценности. Затова днес предавам грижата за "Челси" в ръцете на хората, управляващи Благотворителната фондация на "Челси".

"Смятам, че това са хората, които най-добре ще се грижат за интересите на клуба, играчите, щаба и феновете", пише още в съобщението.

През ноември м.г. британска съдийка постанови, че е клевета твърдение в книга, че Абрамович е купил футболния клуб "Челси" по заповед на президента на Русия Владимир Путин, за да придобие влияние във Великобритания.

В книгата, която беше издадена през 2020 г., британската журналистка Катрин Белтън описва издигането на Путин до властта и колко от неговите колеги от бившите съветски тайни служби са спечелили влияние и богатство, откакто той е влязъл в Кремъл през 1999 г.

Адвокат на Абрамович заяви пред съда, че някои места в книгата, озаглавена "Хората на Путин. Как КГБ си върна Русия и после превзе Запада" (Putin's People: How the KGB took back Russia and then Took on the West), издадена от "Харпър Колинс", са очевидна клевета. Абрамович съдеше както издателството, така и Белтън.