9,50 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 1 (пряко)
11,00 ч Ски, СК (ж), супер Г в Ленцерхайде Eurosport 1 (пряко)
11,00 ч Ски бягане, СК в Осло Eurosport 2 (пряко)
11,30 ч Голф MAX sport 1 (пряко)
12,00 ч MotoGP, Гран при на Катар (трен.) MAX sport 2 (пряко)
12,20 ч Ски, СК (м), спускане в Квитфил Eurosport 1/БНТ 3 (пряко)
12,30 ч Футбол, „Етър“ - „Миньор“ „Диема спорт“ (пряко)
13,30 ч Колоездене, „Бели пътища“ (ж) Eurosport 1 (пряко)
13,30 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 2 (пряко)
14,00 ч Волейбол (ж), „Варна ДКС“ - „Марица“ b1b.box (пряко)
14,30 ч Футбол, „Лестър“ - „Лийдс“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
14,30 ч Футбол, „Шалке 04“ - „Ханза“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
14,30 ч Футбол, „Фулъм“ - „Блекбърн“ „Нова спорт“ (пряко)
14,30 ч MotoGP, Гран при на Катар (кв.) MAX sport 2 (пряко)
14,50 ч Колоездене, „Бели пътища“ (м) Eurosport 1 (пряко)
15,00 ч Футбол, „Осасуна“ - „Виляреал“ MAX sport 4 (пряко)
15,00 ч Футбол, „Черно море“ - „Пирин“ „Диема спорт“ (пряко)
15,30 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 2 (пряко)
16,00 ч Тенис, България – Парагвай b1b.box (пряко)
16,00 ч Футбол, „Удинезе“ - „Сампдория“ MAX sport 3 (пряко)
16,20 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 2 (пряко)
16,30 ч Футбол, „Байерн“ - „Байер“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
17,00 ч Футбол, „Бърнли“ - „Челси“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
17,00 ч Футбол, „Астън Вила“ - „Саутхемптън“ „Нова спорт“ (пряко)
17,15 ч Футбол, „Еспаньол“ - „Хетафе“ MAX sport 4 (пряко)
17,30 ч Футбол, „Ботев“ (Пд) - „Локомотив“ (Пд) „Диема спорт“ (пряко)
17,30 ч MotoGP, Гран при на Катар (кв.) MAX sport 2 (пряко)
17,45 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 1 (пряко)
18,00 ч Тенис, турнир за жени в Лион TV+/Sport+ HD (пряко)
19,00 ч Футбол, „Рома“ - „Аталанта“ MAX sport 3 (пряко)
19,00 ч Баскетбол, „Балкан“ - „Академик“ MAX sport 2 (пряко)
19,00 ч Баскетбол, „Валенсия“ - „Барселона“ „Нова спорт“ (пряко)
19,30 ч Футбол, „Ливърпул“ - „Уест Хем“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Щутгарт“ - „Борусия“ (М) „Диема спорт“ 3 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Валенсия“ - „Гранада“ MAX sport 4 (пряко)
19,30 ч Голф Eurosport 2 (пряко)
20,00 ч Футбол, „Портимонензе“ - „Бенфика“ RING (пряко)
20,50 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,05 ч Футбол, „Торонто“ - „НЙ Ред Булс“ MAX sport 1 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Нюрнберг“ - „Хамбургер“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Каляри“ - „Лацио“ MAX sport 3 (пряко)
21,45 ч Баскетбол, „Манреса“ - „Фуенлабрада“ „Нова спорт“ (пряко)
22,00 ч Футбол, „Реал“ - „Реал С“ MAX sport 4 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Ница“ - „Пари СЖ“ „Диема спорт“ (пряко)
22,00 ч Футбол, „Фейенорд“ - „Грьонинген“ MAX sport 2 (пряко)
22,30 ч Футбол, „Спортинг“ - „Ароука“ RING (пряко)
0 ч NBA, “Далас“ - „Сакраменто“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
1,05 ч Футбол, „Чикаго“ - „Орландо“ MAX sport 3 (пряко)
2,00 ч Тенис, турнир за жени в Монтерей TV+/Sport+ HD (пряко)
3,30 ч NBA, “ЛА Лейкърс“ - „Голдън Стейт“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
5,00 ч NHL, “Колорадо“ - „Калгари“ MAX sport 1 (пряко)
5,00 ч ММА MAX sport 2 (пряко)