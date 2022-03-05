Правещият силен сезон в биатлона Благой Тодев лъсна с нова прическа при завръщането в Европа. 20-годишното момче от Банско вече е нула номер след завръщането си от Северна Америка. В Солджър Холоу (САЩ) Тодев спечели сребърен медал в преследването на 12,5 км от световното първенство за младежи. Преди това в индивидуалния старт на 15 км Благой