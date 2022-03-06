Още преди началото на войната над 90% у нас смятат, че България трябва да следва примера на западните държави Този на Москва не е привлекателен дори за хора с позитивно отношение към Путин Само 5% от българите смятат Русия за държава с добро управление, която може да служи като пример за България. Това показва национално представително изследване