Спорт по телевизията днес

06.03.2022 07:08;     
https://www.24chasa.bg/sport/article/11035065 www.24chasa.bg

10,20 ч Северна комбинация, СК в Осло Eurosport 2 (пряко)

11,00 ч Ски, СК (ж), слалом в Ленцерхайде Eurosport 1 (пряко)

11,30 ч Голф MAX sport 1 (пряко)

12,00 ч Ски, СК (м), супер Г в Квитфил Eurosport 1 (пряко)

12,30 ч „Арена спорт“ БНТ 1 (пряко)

12,50 ч Ски бягане, СК в Осло Eurosport 2 (пряко)

13,00 ч Баскетбол, „Бетис“ - „Бургос“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

13,15 ч Футбол, „Айндховен“ - „Хераклес“ MAX sport 3 (пряко)

13,30 ч Футбол, „Дженоа“ - „Емполи“ RING (пряко)

13,45 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)

14,00 ч Футбол, „Левски“ - ЦСКА „Диема спорт“ (пряко)

14,00 ч Футбол, „Сент Етиен“ - „Мец“ „Нова спорт“ (пряко)

14,00 ч Moto 3, Гран при на Катар MAX sport 2 (пряко)

14,00 ч Хандбал, „Пирин 64“ - „Осъм“ b1b.box (пряко)

14,30 ч Футбол, „Вердер“ - „Динамо“ (Др) „Диема спорт“ 3 (пряко)

14,30 ч Ски, СК (ж), слалом в Ленцерхайде Eurosport 1 (пряко)

15,00 ч Футбол, „Кадис“ - „Райо В“ MAX sport 4 (пряко)

15,00 ч Moto 2, Гран при на Катар MAX sport 2 (пряко)

15,30 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)

16,00 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Арсенал“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

16,00 ч Футбол, „Фиорентина“ - „Верона“ RING (пряко)

16,00 ч Футбол, „Венеция“ - „Сасуоло“ MAX sport 3 (пряко)

16,00 ч Футбол, „Реймс“ - „Страсбург“ „Нова спорт“ (пряко)

16,00 ч Таекуондо БНТ 3 (пряко)

16,00 ч Тенис, турнир за жени в Лион TV+/Sport+ HD (пряко)

16,10 ч Колоездене, Париж – Ница Eurosport 2 (пряко)

16,25 ч Ски скокове, СК в Осло Eurosport 1 (пряко)

16,30 ч Футбол, „Майнц 05“ - „Борусия“ (Д) „Диема спорт“ 3 (пряко)

17,00 ч Футбол, „Ботев“ (Вр) - „Лудогорец“ „Диема спорт“ (пряко)

17,00 ч MotoGP, Гран при на Катар MAX sport 2 (пряко)

17,15 ч Футбол, „Елче“ - „Барселона“ MAX sport 4 (пряко)

17,45 ч Футбол, „Аякс“ - „Валвайк“ MAX sport 1 (пряко)

18,30 ч Футбол, „Манчестър С“ - „Манчестър Ю“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

18,30 ч Футбол, „Кьолн“ - „Хофенхайм“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)

19,00 ч Футбол, „Ювентус“ - „Специя“ MAX sport 3 (пряко)

19,00 ч Футбол, „Арис“ - „Олимпиакос“ „Нова спорт“ (пряко)

19,30 ч Футбол, „Селта“ - „Майорка“ MAX sport 4 (пряко)

19,30 ч Голф Eurosport 2 (пряко)

20,00 ч Футбол, „Пасош Ферейра“ - „Порто“ RING (пряко)

20,00 ч NHL, “Бъфало“ - „Лос Анджелис“ MAX sport 2 (пряко)

20,00 ч NBA, “Бостън“ - „Бруклин“ „Диема спорт“ (пряко)

20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

21,00 ч Футбол, „Марсилия“ - „Монако“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

21,00 ч Баскетбол, „Сарагоса“ - „Гран Канария“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Наполи“ - „Милан“ MAX sport 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Бетис“ - „Атлетико“ MAX sport 4 (пряко)

22,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1 (пряко)

22,30 ч NBA, “Милуоки“ - „Финикс“ „Диема спорт“ (пряко)

23,00 ч NHL, “Минесота“ - „Далас“ MAX sport 2 (пряко)

0,30 ч Тенис, турнир за жени в Монтерей TV+/Sport+ HD (пряко)

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