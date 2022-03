Игри като в Лас Вегас - какво да очакваме от Betway казино

Всеки любител на игралните слот автомати свързва думата казино с Лас Вегас, представяйки си огромните и лъскави игрални зали. Благодарение на онлайн казината, вие може да играете тези слотове и от вашия дом, като виртуално може да се пренесете в Лас Вегас. В най-новия бетинг оператор у нас – Betway, ще намерите много специални и атрактивни казино игри. Страхотното онлайн казино Betway предлага дори специален раздел Вегас, в който може да се докоснете до някои от най-специалните ротативки.

Betway Casino за България предлага на своите клиенти изключително разнообразна колекция от игри, които могат да изпробват и в безплатен режим (демо версия). В допълнение към видео и ретро слотове в игралното казино, играчите могат да опитат късмета си в различни виртуални игри с карти и на маса, както и различни заглавия за видео покер. Има и страхотно казино на живо, където реални крупиета ще ви посрещнат на рулетка, блекджек и покер игри, излъчвани в реално време от професионални студия.

Казино слот игрите на Betway са сред най-търсените

Betway казино предлага на своите потребители слотове от Microgaming, които са сред най-търсените онлайн. Британският хазартен оператор си партнира с този доставчик на казино съдържание и няма да останете разочаровани. В раздел Казино на сайта на Betway вие имате богат избор. Играчите, които обичат да въртят барабаните на виртуалните слотове, могат да се насладят на разнообразие от слотове с 3 и 5 барабана от Microgaming. Най-играните заглавия в казиното са в секция Препоръчани - тук ще видите игрите Rabbit Hat, Basketball Star, American Roulette, Classic Blackjack и много други.

В категорията слотове има заглавия, които са още по-вълнуващи. Вие ще намерите игрите Book of Atem, Book of Oz, Bookie of Odds, Dragon Shard и стотици други. Бетуей предлага на своите клиенти не една или две джакпотни слот игри, така че може наистина да спечелите големи награди в онлайн казиното. В секцията за видео покер клиентите могат да опитат късмета и уменията си в традиционни вариации като Jacks or Better и Bonus Deuces Wild Video Poker.

В отделната категория Вегас, която е видима и на началната страница, ви очаква една от най-завладяващите слот игри - The Great Albini. Големи прожектори ще осветят небето на екрана, когато черна лимузина се приближава до театъра след стартирането на ротативката. Внезапно, с облак пурпурен дим, Великият Албини се появява на екрана. Със своята великолепна колежка Лили до себе си, двойката се впуска в театъра, за да хипнотизира публиката си с грандиозно представяне на магия и илюзии. В тази игра може да се възползвате от вълшебна функцията Bonus Box, за да вземете големи печалби до 4000 пъти повече от първоначалния ви залог.

Казино на живо е истински хит сред играчите на Betway

Betway има невероятно казино на живо, в което работят професионални крупиета и те ще направят вашата игра още по-интересна. Игралните сесии се излъчват в HD качество, така че можете да изживеете всяка минута от това, сякаш сте в истинско казино в Лас Вегас. На ваше разположение са рулетка, блекджек, покер и бакара, както и много други, сред които колелото на късмета на живо, наречено Dream Catcher. В последните години тази игра се включва в много онлайн казина и Evolution Gaming не пропускат да я предложат на залагащите в Betway.

Ако рулетка и блекджек не привличат вниманието ви, можете да разгледате другите игри в Казино на живо. Betway ще ви предложи Sic Bo, както и много вариации на бакара. В секцията Шоу игри пък може да намерите Монополи на живо и Сделка или не, които са базирани на популярни игри и тв шоута.