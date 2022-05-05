Спорт по телевизията днес

05.05.2022 07:08;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/11511039 www.24chasa.bg
"Айнтрахт" приема "Уест Хем" в полуфинален реванш от Лига Европа след победа с 2:1 в Лондон миналата седмица. Снимки: Ройтерс

13,00 ч Тенис, турнир за мъже в Мадрид MAX sport 1 (пряко)

13,00 ч Тенис, турнир за жени в Мадрид TV+/Sport+ HD (пряко)

15,30 ч Голф MAX sport 3 (пряко)

16,30 ч Колоездене, „4 дни на Дюнкерк“ Eurosport 1 (пряко)

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)

19,00 ч Баскетбол, „Спартак“ - „Черноморец“ MAX sport 2 (пряко)

21,00 ч Голф Eurosport 1 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Уикъмб“ - „МК Донс“ „Нова спорт“ (пряко)

22,00 ч Футбол, „Айнтрахт“ - „Уест Хем“ bTV Action (пряко)

22,00 ч Футбол, „Рейнджърс“ - „Лайпциг“ RING (пряко)

22,00 ч Футбол, „Рома“ - „Лестър“ MAX sport 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Марсилия“ - „Фейенорд“ MAX sport 4 (пряко)

3,00 ч Футбол, „Брагантино“ - „Велес С“ MAX sport 3 (пряко)

1,00 ч Футбол, „Форталеза“ - „Ривър Плейт“ MAX sport 4 (пряко)

4,30 ч NHL, “Колорадо“ - „Нешвил“ MAX sport 2 (пряко)

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