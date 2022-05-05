Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат преговорите в Брюксел по условията на ембаргото на петрол от Русия, предава БНТ. За да влязат в сила предложенията на Европейската комисия трябва да бъдат одобрени единодушно от страните членки. Вчера Брюксел предложи постепенно изключване на вноса на руски петрол в Евросъюза