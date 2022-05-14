"Лудогорец" и ЦСКА с по двама номинирани за "Футболист на футболистите"

Ясни са всички номинирани играчи и треньори в 21-ата анкета "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти. В нея участват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци. Целта е те сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон.
Тази година само Лудогорец и ЦСКА имат по двама играчи сред номинираните, а сред тях са и печелилите анкетата Димитър Илиев ("Локомотив", Пд) и Тодор Неделев ("Ботев", Пд).
Любопитното е, че за последните 8 години победители в анкетата са ставали единствено играчи на шампиона "Лудогорец" и на пловдивските "Локомотив" и "Ботев" - Владислав Стоянов (2013/2014, 2015/2016), Марселиньо (2014/2015, 2016/2017), Тодор Неделев (2017/2018, 2018/2019), Димитър Илиев (2019/2020) и Антон Недялков (2020/2021).
Ето всички номинации в 21-ото издание на анкетата:
ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ
1. Кирил Десподов ("Лудогорец")
2. Пиерос Сотириу ("Лудогорец")
3. Жорди Кайседо (ЦСКА)
4. Георги Йомов (ЦСКА)
5. Тодор Неделев ("Ботев" Пд)
6. Димитър Илиев ("Локомотив" Пд)
7. Хосе Кордоба ("Левски")
8. Евгений Сердюк ("Черно море")
9. Радослав Кирилов ("Славия")
10. Ивайло Чочев (ФК ЦСКА 1948)
НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ
1. Светослав Вуцов ("Славия")
2. Филип Кръстев ("Левски")
3. Доминик Янков ("Лудогорец")
4. Виктор Попов ("Черно море")
5. Марин Петков ("Левски")
6. Атанас Чернев ("Ботев" Пд)
7. Дамян Христов ("Лудогорец")
8. Велислав Василев ("Черно море")
9. Симеон Петров (ФК ЦСКА 1948)
10. Мартин Паскалев ("Локомотив" Пд)
НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
1. Анте Шимунджа ("Лудогорец")
2. Азрудин Валентич ("Ботев" Пд)
3. Илиан Илиев ("Черно море")
4. Станимир Стоилов ("Левски")
5. Златомир Загорчич ("Славия")
6. Николай Киров (ФК ЦСКА 1948)
НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА
1. Нина Георгиева ("Локомотив" Стара Загора)
2. Яна Динева ("Локомотив" Стара Загора)
3. Николета Бойчева ("Локомотив" Стара Загора)
4. Ивана Найденова (НСА София)
5. Яница Иванова (НСА София)
6. Вероника Гоцева ("Барокко" София)
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