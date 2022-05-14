"Лудогорец" и ЦСКА с по двама номинирани за "Футболист на футболистите"

Ясни са всички номинирани играчи и треньори в 21-ата анкета "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти. В нея участват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци. Целта е те сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон