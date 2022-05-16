Ясен Петров повика 25-има в националния на България за Лигата на нациите

Президентът Румен Радев е на посещение в Германия. Началото на визитата на държавния глава в Берлин започна със среща с българската общност. На нея сънародниците ни попитаха президента за отношенията му с правителството и доверието му към кабинета. “С моето говорене не държа да сваля правителството. Но е много важно за едно правителство