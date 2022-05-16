Ясен Петров повика 25-има в националния на България за Лигата на нациите

16.05.2022 14:18;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/11590414 www.24chasa.bg
Божидар Чорбаджийски (вляво) се завръща в националния тим.

Националният селекционер Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти, които са повикани за предстоящите двубои на България „А“ от група C4 на турнира УЕФА Лига на нациите през юни. Ето и пълния списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Едисон Йорданов (Вестерло), Божидар Чорбаджийски (Стал Миелец), Пламен Гълъбов (Макаби Нетания), Виктор Попов (Черно море).

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Георги Миланов (Левски), Филип Кръстев (Левски), Андриан Краев (Левски).

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Рига), Радослав Кирилов (Славия), Мартин Минчев (Спарта Прага).

На 2 юни България посреща Северна Македония в Разград, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия.

На 9 юни „лъвовете“ гостуват на Гибралтар, а на 12 юни е визитата в Тбилиси на Грузия.

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