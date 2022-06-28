Националите до 18 г. стартират днес на балканиадата

Националният отбор на България по волейбол до 18 години, който е воден от Виктор Карагьозов, стартира днес участието си на балканиадата в Сърбия.

В Нови Сад отборите са разделени в две групи.

България е в група В със Северна Македония и Молдова. В група А са домакините от Сърбия, Турция, Румъния, Босна и Херцеговина.

В първия си мач тимът ни излиза днес срещу Молдова от 17,30 ч. Утре волейболистите ни почиват. На 30 юни националите срещат Северна Македония отново от 17,30 ч.

Състав на България за балканиадата:

Симеон Николов

Рангел Витеков

Александър Къндев

Виктор Томов

Кристиян Андреев

Томислав Русев

Стелян Делибосов

Костадин Козелов

Александър Николов

Георги Бъчваров

Кристиан Титрийски

Любомир Атанасов

Константин Чипев

Владимир Хаджиев