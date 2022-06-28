ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родители-доброволци да гледат децата в яслите, иск...

Времето София 32° / 27°
Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/11907517 www.24chasa.bg

Националите до 18 г. стартират днес на балканиадата

880
Снимка: сайт на БФВ

Националният отбор на България по волейбол до 18 години, който е воден от Виктор Карагьозов, стартира днес участието си на балканиадата в Сърбия.

В Нови Сад отборите са разделени в две групи.

България е в група В със Северна Македония и Молдова. В група А са домакините от Сърбия, Турция, Румъния, Босна и Херцеговина.

В първия си мач тимът ни излиза днес срещу Молдова от 17,30 ч. Утре волейболистите ни почиват. На 30 юни националите срещат Северна Македония отново от 17,30 ч.

Състав на България за балканиадата:

Симеон Николов

Рангел Витеков

Александър Къндев

Виктор Томов

Кристиян Андреев

Томислав Русев

Стелян Делибосов

Костадин Козелов

Александър Николов

Георги Бъчваров

Кристиан Титрийски

Любомир Атанасов

Константин Чипев

Владимир Хаджиев

Четете още

Снимка: сайт на БФВ

Още от Волейбол

Водещи новини