Тодор Неделев се появи на тренировка на "Ботев" (Видео)

Тодор Неделев посети Ботев преди първата тренировка след лагера 💛🖤 В минутите преди тренировката настъпи много емоционален момент, който бе посрещнат с усмивки и положителни емоции от всички ботевисти 🤩 На базата се появи капитанът на тима Тодор Неделев, който бе посрещнат с прегръдки и радостни възгласи от футболисти, треньори и целия щаб 👏🏻 Our captain Todor Nedelev visited first training in Plovdiv since team’s comeback from Turkey 🤩👏🏻 #Botev #BotevPlovdiv