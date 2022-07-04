"Пирин" привлече опитен халф

"Пирин" (Бл) привлече полузащитника Славчо Шоколаров. Роденият в Гоце Делчев опитният халф идва от гръцкия "Астерас" (Влахиоти), чийто цветове защитаваше миналия сезон.

В богатата си кариера 32-годишният футболист е носил екипите на "Пирин" (Гоце Делчев), "Монтана", "Любимец", "Светкавица", "Черноморец" (Бургас), "Поморие", "Славия", "Лудогорец", ЦСКА 1948 и "Ботев" (Пловдив).

„Много съм щастлив. Благодаря на ръководството, че ме покани да облека екипа на този славен отбор. Един от отборите с история в българския футбол.

Мога да обещая, тук пред всички, че ще дам всичко от себе си за "Пирин“, каза при представянето си Шоколаров.