"Лудогорец" играе с черногорския "Сутиеска" в Шампионската лига

11-кратният първенец на България "Лудогорец" стартира кампанията си в Шампионската лига срещу черногорския "Сутиеска" в първия предварителен кръг.

Мачът е на "Хювефарма Арена" в Разград и след половин час игра резултатът е 0:0.

Ето съставите на двата отбора"

“Лудогорец”: Серджио Падт, Сисиньо, Оливие Вердон, Игор Пластун, Антон Недялков, Клод Гонсалвеш, Алекс Сантана, Доминик Янков, Рик Джонатан, Пиерос Сотириу, Бърнард Текпетей.

“Сутиеска”: Владан Гилен, Никола Степович, Адриян Рудович, Милош Дринчич, Драган Гривич, Марко Матанович, Сръджан Кръстович, Новица Еракович, Илия Тучевич, Закария Алхариш, Юлиан Ненов.

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