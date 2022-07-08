Футболистите на "Ботев" (Пловдив) подкрепиха Тодор Неделев преди една от контролите, а днес ще открият първенството с мач срещу "Хебър" у дома. Капитанът им, който получи тежка травма при катастрофата с автобус на националния отбор в Грузия, ще получи наградата си в анкетата "Футболист на футболистите".