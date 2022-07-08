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Спорт по телевизията днес

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Футболистите на "Ботев" (Пловдив) подкрепиха Тодор Неделев преди една от контролите, а днес ще открият първенството с мач срещу "Хебър" у дома. Капитанът им, който получи тежка травма при катастрофата с автобус на националния отбор в Грузия, ще получи наградата си в анкетата "Футболист на футболистите".

9,00 ч Тенис, турнир за мъже в София b1b.box (пряко)

9,40 ч Волейбол, Франция – Бразилия (м) MAX sport 3 (пряко)

13,05 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1 (пряко)

14,30 ч Формула 1, Гран при на Австрия (трен.) „Диема спорт“ 3 (пряко)

14,30 ч Голф MAX sport 1 (пряко)

15,00 ч Волейбол, България – Нидерландия MAX sport 3 (пряко)

15,00 ч Тенис, „Уимбълдън“ Eurosport 2 (пряко)

18,00 ч Формула 1, Гран при на Австрия (кв.) „Диема спорт“ 4 (пряко)

18,30 ч Футбол, „Ботев“ (Пд) - „Хебър“ „Диема спорт“ (пряко)

18,30 ч Формула 4 (Испания), състезание в Белгия b1b.box (пряко)

20,00 ч ММА „Нова спорт“ (пряко)

21,00 ч Футбол, „Септември“ - „Лудогорец“ „Диема спорт“ (пряко)

21,00 ч Волейбол, Италия – Сърбия MAX sport 3 (пряко)

21,55 ч Футбол, ЕП (ж), Германия – Дания БНТ 3 (пряко)

23,00 ч Голф Eurosport 2 (пряко)

5,05 ч Футбол, „Лос Анджелис“ - „ЛА Галакси“ MAX sport 4 (пряко)

Футболистите на "Ботев" (Пловдив) подкрепиха Тодор Неделев преди една от контролите, а днес ще открият първенството с мач срещу "Хебър" у дома. Капитанът им, който получи тежка травма при катастрофата с автобус на националния отбор в Грузия, ще получи наградата си в анкетата "Футболист на футболистите".

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