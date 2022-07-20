Кабаков ще свири "Славия - "Левски"

БФС определи съдийските назначения за предстоящия трети кръг в efbet Лига. Столичното дерби между "Славия" и "Левски" ще бъде ръководено от съдия №1 на България Георги Кабаков. Мачът е в неделя от 21 часа на ст. "Александър Шаламанов" в "Овча купел".

Двубоят ЦСКА 1948 - "Лудогорец" е поверен на Драгомир Драганов, а Георги Гинчев ще бъде главен рефер на срещата между ЦСКА и "Черно море".

Ето всички съдийски наряди за третия кръг:

22 юли 2022 г., петък, 18,30 ч.

"Спартак" (Вн) - "Пирин"

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Мартин Живков Богдев

22 юли 2022 г., петък, 21 ч.

ФК ЦСКА 1948 - "Лудогорец"

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков

23 юли 2022 г., събота, 18,30 ч.

"Берое" - "Локо" (Сф)

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Спасов Славов

23 юли 2022 г., събота, 21 ч.

"Ботев" (Пд) - "Арда"

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Александър Костадинов Костадинов

24 юли 2022 г., неделя, 18,30 ч.

"Локо" (Пд) - "Хебър"

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Стоян Маринов Алексиев

24 юли 2022 г., неделя, 21 ч.

"Славия" - "Левски"

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

25 юли 2022 г., понеделник, 18,15 ч.

"Септември" (Сф) - "Ботев" (Вр)

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Антон Симеонов Генов

25 юли 2022 г., понеделник, 20,30 ч.

ЦСКА - "Черно море"

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Атанас Петров Бозев