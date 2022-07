Мане и Де Лихт вкараха при дебюта си за "Байерн" (Видео)

Новите звездни попълнения на "Байерн" - Садио Мане и Матайс де Лихт се разписаха в неофициалния си дебют за германския футболен колос.

Сенегалецът бе точен от дузпа, а нидерландецът вкара атрактивно след ъглов удар за победата с 6:2 над водения от английската легенда Уейн Руни "Ди Си Юнайтед" в контрола, играна във Вашингтон.

Баварците са на рекламно турне в САЩ

Останалите голове за "Байерн" вкараха Марсел Забицер, Серж Гнабри, Йосуа Зиркзее и Томас Мюлер.

За домакините точни бяха Скейдж Леланд и Тиодор Кю-Дипиетро.

Sadio scores for the first time in an #FCBayern shirt 🔴⚪🤩



♦️ #DCUFCB | 0-1 | 5' ♦️ pic.twitter.com/Ho7qBTmLBV — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 20, 2022