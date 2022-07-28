12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Кицбюел MAX sport 1 (пряко)
14,00 ч Голф MAX sport 4 (пряко)
15,00 ч Колоездене, обиколка на Франция (ж) Eurosport 1 (пряко)
16,30 ч Таекуондо, СП в София "Нова спорт" (пряко)
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Умаг MAX sport 2 (пряко)
17,00 ч Голф MAX sport 4 (пряко)
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)
20,00 ч Футбол, ЦСКА - "Македония ГП" "Диема спорт" (пряко)
20,00 ч Футбол, АПОЕЛ - "Ботев" (Пд) "Диема спорт" 3 (пряко)
20,30 ч Футбол, ПАОК - "Левски" "Диема спорт" 2 (пряко)
21,00 ч Тенис, турнир за мъже в Атланта MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Голф Eurosport 2 (пряко)