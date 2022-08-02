17,30 ч Таекуондо, СП в София "Нова спорт" (пряко)
18,00 ч Футбол, "Миньор" - "Крумовград" "Диема спорт" (пряко)
19,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1 (пряко)
19,00 ч Таекуондо, СП в София "Нова спорт" (пряко)
20,45 ч Футбол, "Лудогорец" - "Динамо" (З) "Диема спорт" 3 (пряко)
1,15 ч Футбол, "Насионал" - "Атлетико Г" MAX sport 4 (пряко)
2,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1 (пряко)
3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Лос Кабос MAX sport 2 (пряко)
3,30 ч Футбол, "Коринтианс" - "Фламенго" MAX sport 4 (пряко)
3,30 ч Футбол, "Депортиво Т" - "Индепендиенте ДВ" MAX sport 3 (пряко)