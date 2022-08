Григор Димитров се завърна с трудна победа

Първият мач на Григор Димитров след повече от месец отсъствие от турнирите не се оказа лесен.

Двубоят с Адриан Манарино във Вашингтон започна отлично за българската звезда в тениса. Постепенно обаче Димитров показа, че не се чувства сигурен, натрупа много странни грешки и позволи на съперника си не само да изравни, но и да поведе с пробив в третия сет. В този момент обаче Григор показа характер и се пребори за 6:1, 3:6, 7:5. Така Димитров продължава да няма загуба от този французин.

"Olé, Olé, Olé! Grigor! Grigor!"



Down 2-4 in the final set, @grigordimitrov digs deep for a 6-1, 3-6, 7-5 comeback victory against Mannarino!#CitiOpen pic.twitter.com/cgE4tt0fUS — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2022

Това бе първият мач на нашия тенисист от 28 юни, когато заради контузия се отказа срещу Стив Джонсън на "Уимбълдън".

В следващия кръг Григор ще играе със Себастиан Корда. Представителят на домакините от САЩ е син на Петер Корда - шампион от Australian Open през 1998 г. и бивш №2 в света.