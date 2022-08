Футболист на шведския "Малмьо" пропуснал сватбата си, брат му го замести

Футболистът от "Сиера Леоне" Мохамед Буя Турай пропусна собствената си сватба, за да се присъедини към шведския елитен "Малмьо". Той бил заместен на церемонията от брат си, разкри нападателят пред шведския вестник Aftonbladet. 🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can't wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF — Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022

Сватбата била насрочена за 21 юли, но от "Малмьо" поискали футболистът да пристигне възможно най-бързо и да бъде представен официално от клуба на 22 юли.

Именно затова трябвало братът на Мохамед Буя Турай да го представлява на щастливото събитие и пред булката Суад Байдун, допълва БТА.

„Церемонията беше на 21 юли в Сиера Леоне. Но аз не бях там, защото "Малмьо" поиска да отида по-рано“, разказа футболистът, който публикува в социалните мрежи свои снимки заедно със съпругата си, облечени със сватбени дрехи преди да замине за Швеция.

„Снимахме се по-рано, така че изглежда все едно съм бил там. Но не бях. Брат ми трябваше да ме представлява на истинската сватба“, добави още Буя Турай в туитър.

Той подписа с отбора на Малмьо след като прекара последните два сезона в китайското първенство и влезе като резерва в края на мача срещу "Дюделанж" (Люксембург) от третия квалификационен кръг на Лига Европа, завърши с успех 3:0 за шведския състав.

Нападателят все още не се е виждал със съпругата си след сватбата, но обеща скоро да има меден месец заедно. „Първо да спечелим първенството, а тогава ще отида и на меден месец“, заяви още Мохамед Буя Турай.