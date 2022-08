Застреляха легенда на бойните изкуства

Един от най-великите шампиони по жиу жицу за всички времена Леандро Ло е бил застрелян в нощен клуб в Сао Пауло.

33-годишният бразилец предполагаемо е станал жертва на цивилен полицай, който в момента се издирва от органите. Ло е бил закаран в болница, където часове по-късно е установена мозъчна смърт.

Осемкратният световен шампион, чието пълно име е Леандро Ло Перейра до Насименто, е бил заговорен от въпросния цивилен полицай, докато е бил в спортен и нощен клуб с приятели. Очевидци твърдят, че полицаят е започнал да прави застрашителни жестове със стъклена бутилка, а Ло го обездвижил и му казал да се разкара.

В този момент полицаят извадил пистолет и прострелял в челото шампиона, който впоследствие е бил обявен за мъртъв в болницата. Според някои бразилски медии вече е установен извършителят.

Леандро Ло е осемкратен световен шампион в пет различни теглови категории, което е рекорд в жиу жицу. Той също така има осем панамарикански шампионски титли, четири национални и две европейски в категории от 76 кг до свръхтежка.