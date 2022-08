Серена Уилямс ще спира с тениса. Носителката на 23 титли от “Големият шлем” призна това пред списание “Вог”.

В момента по-малката от американските сестри е в Торонто и отстрани 6:3, 6:4 Нурия Парисас Диас (Исп). За 40-годишната Серена това бе първа победа от 430 дни.

“Никога не съм харесвала думата отказване. Просто не ми звучи модерно. По-скоро мисля за някакъв преход, но съм чувствителна към тази дума, защото определени хора може да я приемат болезнено. Може би най-точната за това, за което се подготвям, е еволюция. Искам да ви кажа, че ще се развивам извън тениса и се готвя да се занимавам с различни неща, които са важни за мен. Преди няколко години започнах проекта Serena Ventures и се занимавам с този инвестиционен фонд. Малко след това създадох семейство и и смятам да го увеличавам. Винаги съм си мислила, че ще ми е много трудно да спра да играя тенис. С моя съпруг Алексис почти не говорим по този въпрос, това е забранена тема. Не мога да говоря за това дори с майка ми и баща ми. За мен това ще се случи реално, когато изляза и го кажа пред всички. Знам, че този момен е близо, но само като си помисля, в гърлото ми се появява буца и започвам да плача”, казва Серена.