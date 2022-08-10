Груповата фаза на Шамипонската лига към момента

12 отбора ще определят последните 6, които ще влязат в Шампионската лига този сезон.

Ето и двойките за плейофите:

"Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пилзен, Чехия)

"Бодьо/Глимт" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хърватия)

"Макаби" (Хайфа, Израел) – "Цървена звезда" (Сърбия)

"Копенхаген" (Дания) – "Трабзон" (Турция)

"Динамо" (Киев, Украйна) – "Бенфика" (Португалия)

"Рейнджърс" (Шотландия) - ПСВ (Нидерландия)

Вече са ясни и първите две групи за жребия за груповата фаза на турнира. В първа урна са:

"Реал" (Мадрид, Испания)

"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

"Манчестър Сити" (Англия)

"Милан" (Италия)

"Байерн" (Германия)

"Пари Сен Жермен" (Франция)

"Порто" (Португалия)

"Аякс" (Нидерландия)

Във втора урна попадат:

"Ливърпул" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Севиля" (Испания)

"РБ Лайпциг" (Германия)

"Тотнъм" (Англия)

Към момента в трета са:

"Борусия" (Дортмунд, Германия)

"Залцбург" (Австрия)

"Шахтьор" (Украйна)

"Интер" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Леверкузен, Германия)

В последната урна са:

"Олимпик" (Марсилия, Франция)

"Брюж" (Белгия)

"Селтик" (Шотландия)