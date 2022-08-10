Груповата фаза на Шамипонската лига към момента

12 отбора ще определят последните 6, които ще влязат в Шампионската лига този сезон.
Ето и двойките за плейофите:
"Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пилзен, Чехия)
"Бодьо/Глимт" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хърватия)
"Макаби" (Хайфа, Израел) – "Цървена звезда" (Сърбия)
"Копенхаген" (Дания) – "Трабзон" (Турция)
"Динамо" (Киев, Украйна) – "Бенфика" (Португалия)
"Рейнджърс" (Шотландия) - ПСВ (Нидерландия)
Вече са ясни и първите две групи за жребия за груповата фаза на турнира. В първа урна са:
"Реал" (Мадрид, Испания)
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
"Манчестър Сити" (Англия)
"Милан" (Италия)
"Байерн" (Германия)
"Пари Сен Жермен" (Франция)
"Порто" (Португалия)
"Аякс" (Нидерландия)
Във втора урна попадат:
"Ливърпул" (Англия)
"Челси" (Англия)
"Барселона" (Испания)
"Ювентус" (Италия)
"Атлетико" (Мадрид, Испания)
"Севиля" (Испания)
"РБ Лайпциг" (Германия)
"Тотнъм" (Англия)
Към момента в трета са:
"Борусия" (Дортмунд, Германия)
"Залцбург" (Австрия)
"Шахтьор" (Украйна)
"Интер" (Италия)
"Наполи" (Италия)
"Спортинг" (Португалия)
"Байер" (Леверкузен, Германия)
В последната урна са:
"Олимпик" (Марсилия, Франция)
"Брюж" (Белгия)
"Селтик" (Шотландия)