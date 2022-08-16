Мартин Стоев събра групата за европейското до 20 г.

Националният отбор на България за волейбол до 20 години, който е воден от селекционера Мартин Стоев, започна подготовка за европейското първенство в Италия. Тренировъчният процес ще се води в София.
Преди Евроволей 2022 предстои Балканиада в Албания (6-10 септември). Форумът ще бъде и своеобразна проверка преди важните изяви. Самият шампионат на Стария континент е от 17 до 25 септември в два морски курорта на Адриатическото крайбрежие – Васто и Монтесилвано.
Александър Николов, който е в състава мъжкия отбор на България за световното, ще се присъедини мадежите след него.
Разширен състав на България до 20 г.
Разпределители:
Стоил Палев – Левски София
Борис Николов – Дея спорт
Симеон Николов – Левски София
Посрещачи:
Александър Николов - Лубе (Италия)
Владимир Гърков – Левски София
Ерик Стоев – Сливнишки герой
Апостол Боянов – Славия
Преслав Петков – Левски София
Диагонали:
Георги Татаров - ЦСКА
Венислав Антов – Левски София
Централни блокировачи:
Лазар Бучков – Левски София
Борис Начев – Черно море
Ивайло Дамянов - Марек
Виктор Бодуров – Славия
Либера:
Георги Митов – Сливнишки герой
Алекси Мицев – Славия
Калоян Ботев – Левски София