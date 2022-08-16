Мартин Стоев събра групата за европейското до 20 г.

Националният отбор на България за волейбол до 20 години, който е воден от селекционера Мартин Стоев, започна подготовка за европейското първенство в Италия. Тренировъчният процес ще се води в София.

Преди Евроволей 2022 предстои Балканиада в Албания (6-10 септември). Форумът ще бъде и своеобразна проверка преди важните изяви. Самият шампионат на Стария континент е от 17 до 25 септември в два морски курорта на Адриатическото крайбрежие – Васто и Монтесилвано.

Александър Николов, който е в състава мъжкия отбор на България за световното, ще се присъедини мадежите след него.

Разширен състав на България до 20 г.

Разпределители:

Стоил Палев – Левски София

Борис Николов – Дея спорт

Симеон Николов – Левски София

Посрещачи:

Александър Николов - Лубе (Италия)

Владимир Гърков – Левски София

Ерик Стоев – Сливнишки герой

Апостол Боянов – Славия

Преслав Петков – Левски София

Диагонали:

Георги Татаров - ЦСКА

Венислав Антов – Левски София

Централни блокировачи:

Лазар Бучков – Левски София

Борис Начев – Черно море

Ивайло Дамянов - Марек

Виктор Бодуров – Славия

Либера:

Георги Митов – Сливнишки герой

Алекси Мицев – Славия

Калоян Ботев – Левски София