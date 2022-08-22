Ясен е съставът на България за световното, Скримов е вътре

Ясен е съставът от 14 волейболисти, който утре ще замине за световното първенство в Полша и Словения.

Добрата новина е, че в него попада Тодор Скримов. 32-годишният посрещач имаше здравословен проблем, върху който бе работено по време на подготовката за мондиала. Опитният Скримов страдаше от болки заради възпаление на тазобедрената става. Той вече е възстановен.

Освен Скримов посрещачи за световното ще бъдат направилият страхотен пробив в мъжкия национален отбор през това лято Алекс Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и Светослав Иванов.

Разпределителите са Георги Сеганов и Добромир Димитров, а диагоналите - капитанът Цветан Соколов и Денис Карягин.

При централните блокировачи националният селекционер Николай Желязков залага на Светослав Гоцев, Алекс Грозданов, Стефан Чавдаров и Николай Колев. Либеро ще е Владислав Иванов.

Нашите се отправят утре за Катовице, където ще се играят мачовете от нашата група. На 26 август България стартира с мач срещу световния шампион Полша.

