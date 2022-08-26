"Лудогорец" избягва нидерландци и французи в Лига Европа

"Лудогорец" е във втора урна за жребия на Лига Европа следобед. Това означава, че не може да се падне с нидерланските "Фейенорд" и ПСВ "Айндховен", френските "Рен" и "Монако", испанския "Реал Сосиедад", азербайджанския "Карабах" и шведския "Малмьо".

Водачи на групите са италианските "Рома" и "Лацио", английските "Манчестър Юнайтед" и "Арсенал", португалският "Брага", сръбският "Цървена звезда", украинският "Динамо" (Киев) и гръцкият "Олимпиакос".

В трета урна са молдовският "Шериф", испанският "Бетис", датският "Мидтиланд", норвежкият "Бодьо/Глимт", унгарският "Ференцварош", германските "Унион" и "Фрайбург", и турският "Фенербахче".

И в последната са френският "Нант", финланският ХИК, австрийският "Щурм", кипърските АЕК и "Омония", швейцарският "Цюрих", белгийският "Сан Жилоа" и турския "Транбзон".

Водачи в групите за жребия на Лигата на конференциите са "Виляреал" (Исп), "Базел" (Швейц), "Славия" (Чех), АЗ "Алкмаар" (Нид), "Гент" (Бел), "Истанбул БШ" (Тур), "Партизан" (Сър и "Уест Хем" (Анг).

Във втора урна са ЧФР "Клуж" (Рум), "Молде" (Нор), ФКСБ (Рум), "Фиорентина" (Ит), "Кьолн" (Гре), "Апоел" (БШ, Изр), "Аполон" (Кип) и "Слован" (Слвк).

В трета остават "Ница" (Фр), "Андерлехт" (Бел), "Жалгирис" (Лит), "Аустрия" (В, Ав), "Хартс" (Шот), "Шамрок Роувърс" (Ирл), "Сивас" (Тур) и "Вадуц" (Лихт).

И в последната са "Днипро-1" (Укр), "Лех" (Пол), "Словачко" (Чех), "Силкеборг" (Дан), "Дюргарден" (Шв), "Пюник" (Арм), РФС (Лат) и "Балкани" (Косово).